採訪手記：京「首場沙塵」 的士司機：八九十年代更嚴重

「沙塵暴來了。」司機熱情地開啟話題，得知記者剛來北京不久，打趣道「第一場叫你趕上了」。司機又說：「不過現在沙塵暴沒什麼事，以前就很嚴重，八九十年代的時候，黑壓壓一片，鋪天蓋地的根本看不見。現在他們在塞罕壩（位於北京以北）那邊種樹，人工林造得特別大，就是為了防止沙塵暴。現在這些（沙塵暴）主要是從外蒙（即蒙古國）過來的，那邊沒人管，小羊都把草給吃了。」

指以前沒人戴口罩 爆疫後摘下反不慣

司機繼續道：「做好防護就行，以前都沒人戴口罩的，自從新冠疫情爆發後，摘下來還不習慣了，你不戴別人還另眼相看。」這位司機很健談，談到北方天氣，記者近日因不習慣北京乾燥的天氣而流鼻血，司機建議要多喝水、多喝綠茶，還提醒記者「這兩天就別往外瞎跑了，好好把身體養好，以後的新鮮事更多，爭取看得更遠」。

還沒到下班時間已開始塞車，車輛又開始進入走走停停的狀態，不愧為全國「首堵」。在天安門附近又遇上交通管制，除了馬路，橋上也有警察在巡邏。記者穿著厚羽絨坐在車內等候，額頭已覆蓋一層薄汗。因停留時間較久，網約車平台檢測到記者乘坐的車輛停留超過10分鐘，發信息並打電話詢問記者是否安全，提醒若遇異常請撥打110或聯繫客服。

明報記者

（2023全國兩會）