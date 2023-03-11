北京聞風：換屆年兩會 中國佈局高質量發展 ／文：鍾鳴九

開啟新任期，中國最高領導人將引領中國發展向何處去？從此次兩會可見，高質量發展或將是治國理政主線。今年兩會首次參加代表團審議，習強調高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，並指出高水平科技自立自強是推動高質量發展的必由之路。

體制優勢促科技自立 財政支持將增

此次國務院機構改革一大動作即是重組科學技術部，將推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化。

華泰資產首席經濟學家王軍表示，靠創新來驅動中國高質量發展，並在全球形成競爭力，需提升國家創新體系的整體效能。中國以體制優勢來促進科技自立自強，是因應國內外環境變化所做出的必然選擇。未來中國對科研領域的財政直接支持、政策性金融支持以及其他結構性工具支持力度都會加大。

着力實體經濟續推共富 加快建設農業強國

此次兩會上，習近平重申要堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上。在國務院機構改革方案中佔較大篇幅的金融監管改革，也是為了進一步處理金融發展和防範風險的關係，真正發揮金融支撐實體、助力國家發展的作用。

在與政協委員共商國是時，習近平又一次以「自己人」的定位，表達他對民營經濟在中國經濟發展大盤中重要地位的認可和期許。王軍認為，現在到了要制定一些規範性的制度和法律，來把對民營企業的鼓勵和支持定型化的階段，給企業家「定心丸」。

值得關注的是，習近平特別提出，無論是國企還是民企，都必須擔負促進共同富裕的社會責任。這顯示推動共同富裕將繼續是中國下一步施政重點。國務院機構改革方案將國家鄉村振興局職責劃入農業農村部，意味將統籌推動以鄉村振興為重心的三農工作，加快建設農業強國。這也是推動共同富裕、實現全社會高質量發展的題中應有之義。

推進中國式現代化 須妥善處理3對矛盾關係

近年來，中國發展的外部環境發生顯著變化。此次兩會期間，習近平直言「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」，他強調鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家分析稱，世界處於大變局中，全球地緣政治處於大變動中，中國須妥善處理解決好3對矛盾關係：發展與安全、國內與國際、公平與效率，才能實現高質量發展，推進中國式現代化進程。

文：鍾鳴九

（2023全國兩會）