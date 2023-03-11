習近平全票連任國家主席 展第三任期 韓正副主席 趙樂際王滬寧分掌人大政協

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者 北京——香港連線報道

昨早的人大會議大會有2952名人大代表出席，25人缺席。此次會議選舉新一屆國家主席、中央軍委主席等國家領導人。在9時51分開始投票，約39分鐘後投票結束。習近平以全票當選國家主席、中央軍委主席。翻查5年前習近平連任時，亦是全票當選，當時票數是2970。

現場宣讀習近平當選主席一刻，全場代表站起，報以長時間的熱烈掌聲（見另稿）。站在他身旁的十三屆人大委員長栗戰書、現屆政治局常委李強向他表示祝賀。宣讀完畢後，代表們繼續站立，直到現場宣讀習近平當選國家中央軍委主席，全場再次響起掌聲。央視新聞聯播亦多次在報道中強調掌聲迴響。

韓料循「王岐山模式」 助習處理外事

隨後的選舉環節，中共中央政治局排名第三的常委趙樂際全票當選全國人大委員長，國務院副總理韓正當選國家副主席。宣布當選後，兩人均先與習近平握手，隨後分別和卸任的栗戰書、王岐山握手致意。

68歲的韓正在去年中共二十大已不再是中央委員，卸任政治局常委。外界預料他將循「王岐山模式」，協助習處理外事工作，排名在七常委之後。

宣讀投票結果後，現場舉行憲法宣誓儀式，習近平和各當選人陸續在台上宣誓，表示忠於《中華人民共和國憲法》，維護憲法權威，「為建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥」。

人大會議 副委員長李鴻忠唯一非全票當選

全國人大會議還選出14名全國人大副委員長，排名第一是政治局委員、天津市委前書記李鴻忠。他獲1票反對、1票棄權，是全場唯一非全票當選的國家領導人。另外13名一同當選的，有連任副委員長的王東明、國務委員肖捷、中國作協主席鐵凝、香港中聯辦前主任彭清華、黑龍江省委前書記張慶偉、西藏自治區政府前主席洛桑江村，以及新疆維吾爾自治區政府前主席雪克來提．扎克爾等（見表）。他們都是全票當選。曾任江西省委書記的劉奇，一如本報昨日披露，當選全國人大秘書長。

國務院機構改革方案通過

會議又表決通過國務院機構改革方案，贊成票2951張，反對1票。大會要求，國務院要堅持黨中央集中統一領導，周密部署，精心組織，確保完成國務院機構改革任務。

梁振英何厚鏵連任政協副主席

昨日下午全國政協會議選出政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員，活動並未電視直播。在中央政治局常委中排名第四的王滬寧當選政協主席，肩負新時期國家大統戰職責。石泰峰、胡春華、沈躍躍等人亦一如此前所料，當選政協副主席；港澳前特首梁振英、何厚鏵連任副主席，河北前書記王東峰當選全國政協秘書長。

李家超：做好說好一國兩制成功實踐

就習近平全票連任國家主席，特首李家超及一眾司局長昨發文祝賀。李家超表示，習近平多次表明中央全力支持特區依法施政，為特區注入強大信心，亦是香港發展的動力，並表示港府將繼續團結本港各界，聚焦發展經濟、改善民生，「做好和說好一國兩制成功實踐的事實」，更積極融入國家發展大局等。

立法會主席梁君彥說，習近平近年多次表達對香港社會各階層及市民的關心，又先後強調必須長期堅持一國兩制，而立法會作為特區的立法機關，他說今後定會在行政主導體制下，配合和監察港府依法施政，並出謀獻策。基本法委員會副主任譚惠珠認為，習近平連任對香港也是意義重大。她引述習近平在去年七一講話已清楚指出，一國兩制不需要改變，「所以2047年界線已經不存在」。

（2023全國兩會）

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