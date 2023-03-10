司機體檢專家小組 醫界為主無運輸業

【明報專訊】北角炮台山道周日（5日）有八旬的士司機發生嚴重交通意外，社會關注高齡司機問題，運輸署長羅淑佩周一首次透露，去年6月已成立專家小組檢討駕駛執照持有人體檢安排，惟沒披露成員名單。署方昨回覆本報透露，小組成立至今已開了兩次會，副運輸署長（公共運輸事務及管理）李萃珍為召集人，其餘10名成員大多來自醫學界，未見運輸業人士。有業界批評當局「先訂方案後諮詢」是「閉門造車」，憂小組成員只有醫學背景不會體恤行情，最終拋出「離地」方案。
10名成員包括助理運輸署長（行政及牌照）郭惠英、衛生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）李兆妍、衛生署首席醫生（衛生行政）梁芷薇、醫管局總行政經理（聯網運作）李立業、家庭醫學學院主席周偉強、家庭醫學學院委員會委員陳景康、內科醫學院委員會委員梁彥欣、內科醫學院老人醫學專科委員會陳德揚、社會醫學學院職業及環境醫學專科委員會盧俊恩、運輸及物流局首席助理秘書長梁兆燾。港大公共衛生學院擔任顧問。署方稱小組已初步訂定檢討涵蓋範疇及討論工作計劃。
羅淑佩日前稱，小組有成熟方案後會盡快諮詢運輸界及交立法會討論，又說小組成立前後均有與業界保持溝通。
業界批先訂方案後諮詢 議員憂離地
的士小巴商總會理事長周國強向本報稱，此前「完全無聽過這小組」，憂小組多為醫生會只以醫學為據，業界聲音淪「假諮詢」。他亦不滿小組只討論規管年長司機，沒探討吸引新血，憂治標不治本。實政圓桌田北辰亦憂醫學界未必了解業界難處，促當局尊重業界聲音。
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