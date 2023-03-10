司機體檢專家小組 醫界為主無運輸業

10名成員包括助理運輸署長（行政及牌照）郭惠英、衛生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）李兆妍、衛生署首席醫生（衛生行政）梁芷薇、醫管局總行政經理（聯網運作）李立業、家庭醫學學院主席周偉強、家庭醫學學院委員會委員陳景康、內科醫學院委員會委員梁彥欣、內科醫學院老人醫學專科委員會陳德揚、社會醫學學院職業及環境醫學專科委員會盧俊恩、運輸及物流局首席助理秘書長梁兆燾。港大公共衛生學院擔任顧問。署方稱小組已初步訂定檢討涵蓋範疇及討論工作計劃。

羅淑佩日前稱，小組有成熟方案後會盡快諮詢運輸界及交立法會討論，又說小組成立前後均有與業界保持溝通。

業界批先訂方案後諮詢 議員憂離地

的士小巴商總會理事長周國強向本報稱，此前「完全無聽過這小組」，憂小組多為醫生會只以醫學為據，業界聲音淪「假諮詢」。他亦不滿小組只討論規管年長司機，沒探討吸引新血，憂治標不治本。實政圓桌田北辰亦憂醫學界未必了解業界難處，促當局尊重業界聲音。