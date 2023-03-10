中電推「特別回扣」 燃料費封頂3個月

議員：羊毛出自羊身上 作用有限

被問會否跟隨中電做法，港燈回覆稱，年初已推出「特別電費補助」，向20萬名用電量300度或以下住宅客戶提供補助，以及向有需要人士及基層家庭派發飲食券等，現階段沒計劃推出其他措施。

環境及生態局昨晚回覆稱，就國際燃料價格有所回落，政府年初與兩電會面，明確要求盡快按國際能源價格調低燃料價條款收費。發言人又說，中電較早時通知政府有關向客戶提供「燃料費特別回扣」安排，據當局了解，計入回扣後的燃料價格調整條款帳中的負結餘（即尚未悉數收回的實際燃料成本），仍較2023年電費檢討時中電預期承擔的負結餘為低。

中電昨稱，由於目前尚未知悉4至6月實際燃料調整費，若屆時燃料調整費高於每度電62.8仙，特別回扣會將燃料調整費維持於62.8仙水平；若燃料調整費低於62.8仙，中電則會採用該月的實際燃料調整費計算電價。

本月加1.3% 稍後或隨國際降價

中電總裁蔣東強稱，明白目前屬本港復蘇重要時期，冀特別回扣可支援社區及繼續推動經濟復蘇，並反映早前能源價格回落及紓緩燃料成本波動對電價影響。他稱國際油價已由較高位回落，走勢有漸趨穩定迹象，近數周煤價亦下降，若國際油價及煤價續維持較低水平，相信短時間後「燃料調整費」將下調。

兩電今年初大幅加電費，中電和港燈分別按年加燃料費60.6%至及2.02倍。根據燃料費調整機制，兩電於今年1、2月的年度燃料調整費維持不變，3月起可按月調整，中電每度電的燃料費由62仙加至62.8仙，加幅1.3%，港燈則由82.5仙加至86.4仙，加幅4.7%。去年11月，政府聯同兩電出席立法會公布今年電費調整幅度時，有議員認為電費加幅大；事隔4個月，立法會本月27日環境事務委員會將討論兩電的燃料費調整機制。

環團：未來數月撥款補貼較好

兩電現時以「實報實銷」方式向客戶收取燃料成本，不會從中獲利，世界綠色組織行政總裁余遠騁稱，國際天然氣價及煤價均於去年底達近年高位，之後有回落迹象，而由於兩電的燃料費有滯後效應，預料未來數月會先升後跌，若未來數月撥出部分款項作特別回扣，以補貼燃料費上升帶來的額外開支，全年燃料費走勢會趨向平穩，市民感覺會較好。