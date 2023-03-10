所屬機構續收外資 李卓人妻被捕 涉國安法勾結外力 夫跌傷後本月回港探監

94年起收1億撐勞工 被指去向成疑

65歲的鄧燕娥昨中午在赤柱監獄外被探員拘捕，帶到赤柱警署，至下午4時許被押往美孚新邨寓所蒐證。鄧傍晚約6時半被押離寓所，前往警察總部接受調查，警方從美孚帶走一個行李箱。據了解，鄧前年9月底離港赴英，丈夫李卓人早前在獄中跌斷手，她本月初回港探望丈夫，女兒則身在外地。鄧燕娥兩年多前在職工盟宣布啟動解散程序後曾接受本報訪問說，不會想丈夫刑期多長，會一直等他出獄。已離港的前職工盟總幹事蒙兆達昨在facebook不點名說，「不要問她為何要回去，愛，本是無罪。」

《大公》前年批收「黑金」 中心稱獨立

《大公報》前年9月批評，職工盟靠境外勢力「豢養」，相關的「亞洲專訊資料研究中心」（下稱中心）26年來收受「美西黑金」，相關款項以美國官方及歐洲多國基金會資金執行項目名義撥出。中心當時發聲明稱就《大公報》一篇失實報道表示關注，解釋並不從屬任何本地或海外機構，完全獨立運作；1968年成立起關心亞洲各國勞工權益，特別是職業安全及健康問題。聲明又稱，過去數十年憑着本港作為國際城市的便利運作，惟好景不常，「越來越感受到在香港運作的壓力」，同月底宣布停止運作及不再接受捐款。鄧燕娥於同月底離港。

捱批不久停運 年初稱搬韓

公司註冊處上月3日根據《公司條例》刊憲撤銷中心的註冊，相關公司在註冊撤銷時解散。根據中心周年申報表，註冊辦事處位於大角嘴一工廈；鄧去年仍是中心的公司秘書及董事，另一董事是曾任中大社會系副教授的陳敬慈。翻查財務報表，中心前年接獲多個國際機構資助或捐款，包括獲美國國家民主基金會撥款的「美國團結中心」約323萬，瑞士團結基金會約276萬，及挪威發展合作署約105萬等（見表）。中心關注多個亞洲國家和地區的勞工權益，包括內地、台灣、日本、韓國及印度等，並接受不同機構捐款，其中2001年獲美國福特基金會捐款77萬元。

中心今年1月稱成功在韓國註冊及營運新辦公室，其facebook現仍有運作，最新帖文關於前日國際婦女節。本報昨向中心查詢包括警方有否就案件接觸中心，截稿前未有回覆。

人稱「娥姐」的鄧燕娥現為國際家務工聯會秘書長，為家傭爭取權益；去年6月仍有為聯會拍攝短片，教導傭工如何促進平等及保護免受暴力傷害。她1982年獲工運元老劉千石成立的基督教工業委員會聘用，因而認識李卓人，3年後結婚。兩人多年並肩為工人爭取權益，1990年與劉千石、已故民主派元老司徒華等人創立職工盟。她1995年出任職工盟總幹事，2011年交棒予蒙兆達，其後轉到全球家務工人聯會出任國際秘書。鄧另一為人熟悉的是曾於2005年世貿會議在港舉行期間擔任韓農代言人。

23歲女涉fb煽動港獨被捕

另外，警方昨深夜公布，國安處前日在秀茂坪區就另一案件拘捕23歲女子，涉嫌在網上發布煽動香港獨立信息，干犯港區國安法第20及21條「煽動分裂國家」罪。據了解，被捕女子姓袁，涉於facebook煽動香港獨立。

明報記者

（港區國安法）

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