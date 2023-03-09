學生：公營多服務公僕 強留人難惠基層 自言最受影響 失望未獲諮詢

諮詢文件提出多項措施開闢牙醫人手，惟港府未有交代目標修例時間表，但特別提到希望在「可行的情况下盡快」實施本地牙科畢業生、非有限度或特別註冊的海外牙醫，須實習或評核一年才能正式註冊的安排。文件列明，強制部分牙醫在公營機構服務一定年期的安排，並不影響已註冊或接受專科培訓的牙醫。

港大牙科生正聯署 擬函醫衛局

港大牙醫本科生X（化名）稱，實習已佔去牙科生課程大部分時數，若再增加一年實習期，學生將最受影響，不解局方為何只諮詢「已上岸」的業界而未有與學生溝通。他透露，港大牙醫學院學生正發起聯署，亦計劃去信醫衛局。另據了解，香港牙醫學會今日（9日）將與港大牙醫學院學生代表會面，明日亦會與醫管局開會。

新冠疫情期間，本報曾報道有市民在衛生署牙科診所門外通宵排隊取籌，引發外界關注牙科街症僧多粥少問題。醫衛局長盧寵茂曾以人手短缺為由，指街症名額難有增長。X認為，相比西醫，本港牙科服務制度設計原已傾斜於公務員及合資格的人，例如全港40間政府牙科診所中，僅11間有為公眾提供止痛及脫牙緊急牙科服務；他稱，在已嚴重失衡的情况下，單靠強制留人手不能從根本滿足基層需要，呼籲港府改革牙科服務制度，「如果留我哋（牙醫）喺度只係服務公務員，條氣會好唔順」。

牙醫學會：料政府有預算改革牙科服務

王志偉亦表示，政府強制本地牙醫留在公營體系，若系統配套未有改進，對公眾裨益有限。惟他認為，現屆政府大力推動基層醫療、加強地區康健中心角色等，相信港府提出修例前已有預算重整牙科服務體制。