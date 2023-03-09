公營留人 政府倡牙科生「綁3年」 實習一年及服務兩年 業界：極嚴苛憂損報讀意欲

明報記者 何珮瑚、張逸羲

擬修訂《牙醫註冊條例》

諮詢文件提多項註冊途徑拓人手

據了解，醫務衛生局2月起就修訂《牙醫註冊條例》的立法建議諮詢相關持份者，諮詢期下月14日完結。本報取得的諮詢文件顯示，醫衛局提出多項措施增加公營界別的牙醫供應，包括開設「有限度註冊」 、「特別註冊」等多項註冊途徑，以開拓非本地牙醫人手來源（見表）。

現時本地牙科畢業生註冊後，毋須實習即可在港獨立執業。諮詢文件建議要求本地牙科畢業生須於衛生署、醫管局或其他由醫衛局長指定機構實習一年，「圓滿完成」後方能正式註冊。除實習期外，港府另擬立法要求本地培訓的非專科牙醫在指定機構服務一定年期，局方建議年期可先考慮設為兩年，惟由於需求隨時變動，文件另建議可考慮賦權醫衛局長透過「先訂立後審議」附例適時調整公共服務年期。

牙醫學會：可擴牙科保健 或毋須強留人

牙醫學會會長王志偉形容，諮詢文件對增加人手的建議屬「翻天覆地」，認為相比西醫，本地牙科畢業生須經過一年實習期、兩年強制在公營系統服務的要求「相當harsh（嚴苛）」，憂長遠會影響學生申讀牙科意欲，建議推行前要提早預告以讓學生做好心理準備。他又建議政府長遠改善市民牙科健康，如將學童牙科保健服務擴至幼稚園及中學、改善公私營協作，或毋須走到強留人手的一步。

港大牙醫本科生X（化名）表示，文件建議醫衛局長可隨時調整公共服務年期，日後牙醫的職涯規劃會變得相當浮動，認為將減低年輕一輩讀牙醫意欲。他說，港大牙醫學士課程原已得到牙管會認可，自40多年前已是畢業後隨即能正式註冊，質疑港府是次建議「究竟係滿足市場需求，定係講緊多年來行之有效的課程設計其實有問題？」

紓基層需求 林哲玄倡設牙科醫療券

立法會醫衛界議員林哲玄則認為，本港牙醫服務制度癥結在於過分側重服務公務員，而非牙醫人手不足，認為建議措施無助紓緩市民服務需求。他建議設牙科醫療券，讓長者每年到私家牙醫免費檢查牙齒或洗牙一次，費用由政府資助，並以其他方式向私家牙醫買服務，資助基層市民診症。

林志釉：市民多用私營 人手減恐致加價

香港病人政策連線主席林志釉認為，強留人手可確保公營系統有一定服務人手，惟憂慮將影響入行意欲。他指有別於西醫服務，市民使用牙醫服務主要以私營服務為主，憂慮公營系統強留人手反令私營市場人手出現真空期，或造成加價。

本報向港大牙醫學院查詢對建議的回應、會否憂慮影響收生，該學院回覆稱，官方暫未有收到相關資訊，未能作進一步回應。醫衛局和衛生署聯合回覆稱，正就確保公營醫療系統有足夠醫護人手的方案諮詢持份者，強調將聆聽相關意見，包括方案對公私營牙科護理服務或帶來的影響等，目標今年內向立法會提出立法建議。

【牙醫服務制度檢討．系列一】

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