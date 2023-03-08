高鐵往汕頭列車延一天復運 未主動公布

延至周日 港鐵：因內地車務調動

中國鐵路12306網上售票平台昨早5時起售賣周六恢復的長途站點車票，高鐵西九龍站則於早上6時開放車站並開始現場售票。記者11時許嘗試從網上買票時發現，網頁顯示周六「未找到香港西九龍往汕頭的列車」，周日（12日）才有一班車往汕頭。

記者隨後向港鐵查詢，並於中午12時許到西九龍站觀察，現場未見廣播或告示通知乘客首日往汕頭班次已取消。記者以客人身分向多名車站職員查詢，至少5名職員稱周六汕頭列車如常開通，更着記者取籌排隊購票。記者直接到售票處查詢，才有職員確認汕頭列車延遲復運，並透露早於昨早6時西九站開放已收到通知，不清楚為何站內沒告示。本報向港鐵和運輸及物流局查詢何時知悉調動、為何沒主動公布等，港鐵回覆時沒正面回應，局方則稱無補充。

原欲買首日往汕頭列車車票的洪先生說，昨午2時許到達西九站後，先到新設的派籌處取籌，其間向職員表示欲購買周六往汕頭車票，職員沒提醒原定班次已改期，他等候至少半小時後到櫃位才獲告知新調動，他嘆道幸只是往探親，可臨時改期周日出發。

增派籌系統可入等候區 市民反應分歧

另外，港鐵昨起在西九站增設派籌系統，每輪安排10人進入售票處前台坐下輪候，惟6個售票櫃枱非長期全開放，昨午約4時便曾只開3個櫃枱。有市民讚港鐵安排貼心可坐下等候，亦有人批評效率減低，歐女士稱2時取籌後單是等候進入售票處前的等候區已需近1小時，雖進入等候區後再等約10分鐘便可買票，但認為整體派籌安排更亂，寧直接排隊買票。