蔡天鳳母入稟 禁鄺球賣加多利山物業

原告為死者蔡天鳳的母親及擬遺產管理人張燕花（Cheung Yin Fa），被告為鄺球（Kwong Kau）。根據入稟狀，蔡天鳳是何文田嘉道理道117號Kadooria一個物業的實益擁有人，原告要求被告就此作出聲明，並指被告以信託方式持有該物業的法定業權。

稱蔡為實益擁有人 要求歸還業權

此外，原告要求被告在未獲原告同意之下，禁止被告本人或其他人售出、處理或轉讓上述物業。原告亦要求法庭下令被告歸還業權予原告，否則由法庭提名有關人士處理。原告向被告追討賠償其他濟助及訟費。

土地註冊文件顯示，涉案加多利山單位實用面積1820平方呎，業權擁有人為「鄺球」，即死者前夫父親，他於2019年10月以7280萬向恒華昌置業有限公司買入單位，並無按揭紀錄，蔡天鳳並非業主。據了解，該單位由蔡天鳳斥資、鄺球為「掛名業主」，供前夫一家人居住。

大律師蘇俊文解釋，入稟中的擬遺產管理人是指代表某人在緊急情况下，未正式申請承辦遺產，但本身合乎資格申請；法庭其後審理原告的民事訴訟時，需要確立原告是否具有遺產管理人的身分。

蘇又稱，雖然被告因涉及另一宗刑事案被羈押，但他可以透過授權他人，代表他去轉售案中物業，故認為原告今次提出申請，務求阻止被告以任何形式賣出物業。

大狀：入稟後查冊可知業權有爭拗

大律師陸偉雄亦認為，死者母親如此快入稟，可能擔心被告會搶先賣樓，當原告入稟高院後，土地註冊處會登記該入稟狀紀錄，潛在買家一查冊就會發現案中物業存有業權爭拗，簡單而言就會「賣唔出」。

【案件編號：HCA 328/23】