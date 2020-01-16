涉助碎屍案前夫 KOL深落網移交港 「鄺球」「鄺港傑」內地持兩公司 註冊資本7000萬人幣

為前夫友人 涉介紹遊艇公司職員

住九龍站天璽 曾與明星合照

據了解，潘為鄺港智友人，活躍於社交平台，其Instagram有約3.7萬追蹤者。照片所見，她經常身穿名牌，在社交媒體分享生活點滴，如上載美食照及烹飪過程，亦曾上載與藝人合照，包括關楚耀、古天樂等。潘上周一（2月27日）、即碎屍案被揭發後3日，仍在IG上載影片記錄她到韓國旅遊。

潘巧賢昨經深圳灣口岸移交香港警方，至中午12時許被押抵天水圍警署。下午3時許，她身穿灰色上衣、黑色窄身褲，黑布蒙頭，戴上手銬，由至少9名探員押離警署。至傍晚近6時，潘被押至其位於港鐵九龍站住宅「天璽」寓所蒐證，逗留約半小時後離開。

控協助罪犯今提堂

警感謝公安部全力協助

據悉，潘曾向鄺港智介紹遊艇公司職員林舜，林其後協助鄺乘遊艇圖潛逃澳門。潘其後經正常出入境途徑潛逃內地，警方掌握其資料後，向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局要求協助，潘最後在深圳落網。警方感謝公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局全力協助，西九龍總區重案組繼續調查案件。林舜前日已提堂，獲准保釋。涉事大埔龍尾村村屋前日已解封。

鄺球公司位於廣州甲廈

另外，據內地查冊平台「天眼查」，與死者前家翁同名的「鄺球」於2020年12月23日在內地成立「鄺信投資（廣州）有限公司」，屬商業服務類企業，註冊資本為5000萬人民幣，當時鄺球任執行董事兼經理，至公司成立約一個月後，新增了「鄺港傑」為股東及公司監事。該公司全資持有在2021年3月23日成立、註冊資本2000萬元人民幣的「廣州冠熊商務發展有限公司」。

本報記者昨嘗試到「鄺信投資」位於廣州市環球國際廣場的辦公室了解，大堂職員稱需要有公司提前通知方可允許進入。當地租賃資料顯示，環球國際廣場位於天河區珠江新城核心地段，是廣州頂尖甲級寫字樓之一，月租每平方米約120至230元人民幣。

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