稱理論上多重覆檢 工程師質疑有人尸位素餐

據了解，獨立專家報告顯示，事故主因涉及基座設計計算可承受應力時出錯，引致基座負載有問題；基座焊接工藝亦有瑕疵，令焊縫出現缺陷，減低焊接位置可承受應力，令即使天秤在沒吊重下運作，其負載仍可拉開焊縫令天秤倒塌。

倪學仁：多重關卡仍出錯罕見

倪學仁表示，在工地架設天秤，可用螺絲固定或用焊接方式連接基座，如果以焊接方式，會先由承建商結構工程師計算所需焊接厚度，並繪製圖則，再由顧問公司的駐工地工程師覆檢，經審批才會交由前線工人執行。倪學仁稱，有時合約亦會訂明另由多一名獨立工程師作第二重把關，勞工處亦有委託人做檢驗。

至於據悉事故成因又與焊接工藝瑕疵有關，倪表示，工人做完焊工後亦會有人覆驗，質疑在「重重關卡下，理論上不應該出錯」，又形容「計錯數不罕見、燒焊燒得不好亦不罕見」，但有多重關卡都未能在事前查出錯誤就比較少見，不認為制度上有漏洞，相關人等要負上責任。至於在今次意外後須否全面檢查同款的天秤，他認為今次事故若與連接基座問題有關，則與天秤本身關係不大，毋須全面調查同款設備。