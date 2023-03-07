失依靠曾欲輕生 母每閉眼總見22歲亡兒 「個仔未攞番公道，啖氣落唔到」

遺體「黑晒認唔到」 見金鏈方信子亡

意外後潘母首度受訪，難忘意外當日情景，稱兒子公司在事發後逾一小時才通知她「兒子受傷」，她趕到醫院得悉兒子已不治，「朝早7點幾出門的人，我11點幾去睇嗰個人我已經認唔到」，形容兒子遺體「成頭成臉黑晒……見到黑鼆鼆，以為又灰又塵又泥又沙」，直至警方給她兒子的頸鏈及電子表，「我親手買畀佢條金鏈仔我認得，我睇到都希望唔係嗰條鏈」。

潘母透露早年由內地來港，其後與丈夫離婚，獨力養大浩鈺，兩人住在深水埗劏房，後獲派公屋。她說浩鈺成績雖非名列前茅，但上進勤奮，完成中學後入讀IVE，去年4月底畢業，剛投身社會便飛來橫禍，潘母頓失所依，「（兒子）終於捱大咗，亦都無咗，你話呢種痛苦幾艱難，（他）是唯一依靠、寄託」。

她稱兩母子感情要好，過往更換身分證、預約注射疫苗等均由兒子安排，指浩鈺孝順，外出時會替她挽重物，又經常提點她注意健康。潘母患慢性氣管炎，加上腰椎痛，幾年前已辭去工作，兒子深知家庭貧困，中學時會用課餘時間做外賣員等兼職幫補家計。潘母憶述自己在炎夏不捨得開冷氣，浩鈺會說「開啦，我出嚟做嘢有萬五元（薪金），我嚟交電費」，形容浩鈺「比同年人懂事、積極，佢開始承擔成個家庭嘅責任」。

現看新聞事故「知幾痛」會發抖

提起事故後半年的生活，潘母不禁落淚，「我日日都喺傷心難過度捱緊，幾乎連生存落去嘅意志力都冇，我嘅生活完全唔正常」。她稱喪子後寢食難安，每逢看新聞見奪命事故發生便會全身發抖，「我親身知道會有幾痛」；又稱「我個仔未攞番個公道，我啖氣落唔到」，現時外出見到街上活力充沛的青年，亦會聯想起兒子。

事故後潘母獲賠相等於兒子7年人工的勞工保險死亡補償，以事發時的薪金計算，她認為計算方法不公，因兒子日後人工會增加，有關方面應改善計法。

促提高刑罰 「唔想再有工人咁淒涼」

她希望社會以事件為鑑，當局要嚴格巡查工地等，立例監管，「仲有咁多工人都有家庭，如果出咗事點算，我唔想再有工人搞到咁淒涼」。她並批評政府「扯貓尾」，發生嚴重事故才大規模巡查，而職安健條例仍未修訂，「幾條人命，你接個工程幾十億，嗰20萬、50萬（罰款）阻嚇得到佢咩」，促政府盡快提高刑罰。

明報記者 杜沛妍