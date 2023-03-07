天秤奪3命 承建分判商工程師被控 勞處提67項檢控 報告指事涉計錯數焊接瑕疵

勞處未公開細節 警方：調查仍進行

勞工處昨發稿指完成調查，徵詢律政司意見後提出67項檢控，以兩頁紙簡述意外經過和調查結果，提到涉事天秤安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座上，基座頂部連接天秤腳的工字鐵，於意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

本報向勞工處查詢被控者名稱及各涉罪名、是否涉人為疏忽或失誤和屬何方責任，截稿前沒回覆。據悉律政司以不想影響司法程序、調查和檢控為由，建議不公開名稱等細節。警方回覆稱調查仍在進行。

據悉，7間被控公司包括項目總承建商精進建築有限公司，精進的分判商和負責搭建、拆卸及保養涉事天秤的永茂機械（香港）有限公司；同時有4人被控，包括曾測試及檢驗涉事天秤的註冊工程師、曾目測涉事天秤基座焊位的焊位質量檢驗人員（見表）。

工權會批剝奪知情權 未如墜屏意外處理

現法例最高罰50萬囚半年

工業傷亡權益會認為勞工處沒披露更多細節，嚴重剝奪公眾知情權，指政府於MIRROR演唱會事故後成立跨部門調查小組，定期交代調查進度並披露細節，質疑現僅由勞工處簡單交代天秤燒焊不當，沒指出架設天秤的批核和查收程序有否問題、何人作出什麼違法行為。該會總幹事蕭倩文質疑政府對墜屏意外和本案沒一視同仁，並促調查完成後勞工處及警方公開完整調查報告，還死者家屬及公眾真相。

勞工處就本案引用的兩條法例最高可罰僱主50萬元和判監半年，政府擬將特別嚴重個案最高罰款增至1000萬元及監禁兩年，惟未完成審議修例。蕭倩文稱有關法例罰則低，希望法庭審理時能理解本案嚴重性，作出具阻嚇判決和嚴懲，另促盡快通過修例。

有遺屬批多重疏忽如「謀殺」

意外奪去3命，最年輕死者是22歲工程師助理潘浩鈺，潘母在事故後首度開腔，對於專家報告披露的意外成因，她表明不接受調查結果，認為涉及幾重人為疏忽，形同「謀殺」，又指天秤是地盤內重中之重，宜提高刑罰以增阻嚇，「全香港靠基建撐起，邊個夠膽入行」。潘母質疑為何會計錯數，又認為事件中應有人多重覆核，「人命關天，一個計錯數，一個燒焊求其，我（指涉事者）睇過啦（焊接位）、我睇唔到（瑕疵）。我相信政府亦唔會荒唐到咁嘅地步，一個肉眼睇唔到就算數」，強調事件不能接受，「我相信全港市民都唔接受」（見另稿）。

41歲電工許文明遺下患末期乳癌的妻子與兩名年幼女兒。許太稱，勞工處提出多項檢控，「即是發現（工程）有好多問題」。對於勞工處以不想影響司法程序沒公開被控者名稱和細節，她對此表示理解，惟她強調司法程序完成後「一定要公布調查報告」，清楚交代意外成因，令其他工程作出改善並防止同類意外再生。

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