GDP「爭五」20年最低 優先擴內需 李克強「最後報告」 總結5年「極不尋常、極不平凡」

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者北京報道

先回顧1年 有異前任先回顧5年 稱支持大省挑大樑 GDP升3%

李克強最後一次代表國務院作報告，全長花了53分鐘。在整份32頁的工作報告中，有近八成是回顧過去5年工作。與以往總理任期結束時的工作報告（先回顧過去5年）不同，今年先是回顧過去一年。

「過去一年，我國經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊」，他稱，面對經濟新的下行壓力，政府出台實施穩經濟一攬子政策和接續措施，穩住經濟大盤，支持經濟大省勇挑大樑，全年國內生產總值（GDP）增長3%，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務；又形容「取得來之極為不易的新成就」。

抗疫決定性勝利 「億萬人民克服多重困難」

李克強又特別提到，抗疫路上，以習近平為核心的黨中央，始終堅持人民至上、生命至上，因時因勢優化調整防控措施，全國人民堅忍不拔，取得重大決定性勝利，「在極不平凡的抗疫歷程中，各地區各部門各單位做了大量工作，各行各業共克時艱……特別是億萬人民克服多重困難、付出和奉獻、都十分不易」。

對於過去5年工作，他總結稱「極不尋常、極不平凡」，經受了世界變局加快演變、疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗。李克強將「創新宏觀調控，保持經濟運行在合理區間」放在首項。他稱，政府創新宏觀調控方式，不過度依賴投資，統籌運用財政貨幣等政策，重點支持市場主體紓困發展，不搞「大水漫灌」、透支未來，推動經濟爬坡過坎、持續前行。

對於今年政府工作，即將卸任的他提出多項下屆政府「還需不懈努力」的重點，包括經濟增長5%左右的目標、城鎮調查失業率約5.5%、居民消費價格升約3%。他表示，要堅持「穩字當頭、穩中求進」，赤字率擬按3%安排，並繼續完善稅費優惠政策，優化和延續現行減稅降費、退稅緩稅等措施。

寄語下屆「穩中求進」 延續減稅降費 支持民企 推進關鍵技術攻關

在8項今年工作重點中，排在首位是「着力擴大國內需求」，李克強稱，把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，穩定大宗消費；政府投資和政策激勵，要有效帶動全社會投資；又要鼓勵和吸引更多民間資本，參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

李克強重申，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，支持中小微企業和個體工商戶發展，並稱要大力發展「數字經濟」，支持平台經濟發展。此外，工作報告指出，加快建設現代化產業體系；圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。

針對近年陷入流動性危機的房地產，李克強提出，有效防範化解優質「頭部房企」風險，改善資產負債狀况，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展；支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年等住房問題。

發改委：5%目標與現階段潛力相適應

中國放開疫情管控後，外界展望內地將展現強勁復蘇。此次5%的增長目標，略低於去年的5.5%及市場預期，亦是中國約20年來最低預期目標，有解讀認為偏保守。國家發改委的報告提到，這與現階段經濟增長潛力相適應，又指雖然超預期影響仍在、外部不確定性較多，但只要政策聚焦發力，工作加倍努力，經過奮鬥是可以實現目標。

明報記者

（2023全國兩會）

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