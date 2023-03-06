李家超回應報告：全力拼經濟

習指指打招呼 李躬身作揖

習近平於開幕會結束後緩步離場，其間特意停下，先用手指指向在主席台後方的李家超，再向他揮手打招呼，李家超隨即將身體俯前，然後作揖回應，他身旁的澳門特首賀一誠亦有作揖。

李家超其後表示，特區政府將全面準確堅定不移，貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，發揮「愛國者治港」的力量和價值，把握十四五規劃、大灣區建設及一帶一路等機遇。

港司局長發稿支持中央

陳茂波千字文最長

特區多名司局長昨日出稿表態，支持中央政府。包括3名司長在內等多名問責官員昨午在社交網站回應總理工作報告，其中以財政司長陳茂波以逾1100字篇幅最長，表示報告的未來工作重點同為香港發展重點，包括擴大內需、​加快建設現代化產業體系、防範化解重大經濟金融風險等。

政務司長陳國基表示，報告為香港未來發展「舉旗定向」，政府將會「主動進取招商引資、招才引智」，繼續改善民生。

李家超將於今日由北京返港，下周會再上京列席人大會議閉幕會，屆時亦會拜訪內地不同部委。

（2023全國兩會）