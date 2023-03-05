政協報告「工作建議」 沒提港澳 汪洋任內最後一份 劉兆佳：顧慮已除毋須常述

總結過去5年工作 港澳約80字

昨日開幕式上，習近平等黨和國家領導人均有出席大會，大會將於周六（11日）下午閉幕。即將卸任的汪洋在會上宣讀最後一份政協工作報告，一如慣例，報告以總結過去5年工作為主，其中談及港澳部分的篇幅較以往短，「圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動香港國安法制定實施、支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度等持續發聲、主動作為」。

翻查上一屆政府最後一份政協工作報告，時任主席俞正聲提及，「全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針」，支持委員在特區事務中發揮積極作用，深做細做港澳青少年工作等。汪洋首兩份工作報告亦提及「一國兩制」，但後兩份至昨日的最後一份都未再提。

除總結過去工作和體會，工作報告亦會為日後提出建議，在「今後工作的建議」中，汪洋提出3點，包括深入學習二十大精神等。他之前每年的工作建議都提到港澳內容，包括推動一國兩制行穩致遠、堅定支持面落實愛國者治港原則等政治工作，惟去年港澳內容已大減至一句，「進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設」，亦未再提港澳政治工作。

至於俞正聲最後一份工作報告，則提出了5項建議，篇幅較汪洋的長，當中涉港澳內容有：「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢。」

提加強台黨派聯繫 篇幅亦較短

台灣方面，汪洋僅提及參與舉辦紀念台光復75周年主題展等活動，以及加強與台灣島內有關黨派團體人士聯繫，亦較上屆政府最後一份工作報告篇幅短。

汪洋工作報告無提一國兩制及未來港澳工作建議，劉兆佳認為，國家主席習近平在香港回歸25周年大會講話提出「一國兩制」長期堅持，二十大亦將一國兩制寫入黨章，香港亦進入由治及興新階段，未來主要推動經濟，過去顧慮已消除，毋須再如以往常向港人提及一國兩制。

兩屆全國政協委員吳傑莊認為，工作報告的3項建議未提「港澳」，但亦屬涉港澳事務，包括貫徹二十大精神、圍繞黨和國家工作大局協商議政、增進團結等。他留意到，本港施政報告及財政預算案都有與國策相關的政策。另有資深政協委員認為，整份報告內容較廣泛，同樣未有具體點出其他國內事務，與未提港澳內容的做法一致。

明報記者 王聖辰、王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 北京直擊

（2023兩會）

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