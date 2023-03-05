未透露軍費預算 稱多年增幅合理

王超表示，全國人大代表即將審議預算草案，具體數字到時會公布。他稱國防費的規模，是綜合考慮國防建設的需求和國民經濟發展的水平而確定的，是世界各國通行做法。

王超說，中國國防費佔國內生產總值的比重多年保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度、合理的。中國的前途是與世界前途緊密聯繫一起的。中國的軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的積極力量。

中國去年軍費預算達14,504.5億元人民幣（約16,480億港元），按年增長7.1%，是繼2019年後再次增逾7%。路透社等外媒此前報道中國會增加國防預算。美國之音3日報道，中國自2016年以來軍費漲幅一直維持在單位數，但過去一年國際局勢有很大變化，多國提高軍費開支，令中國面臨壓力。

專家：局勢多變 增長料超去年

軍事專家宋忠平近日對內媒表示，中國今年的軍費預算增長可能高於去年，原因包括過去一年的俄烏戰爭、美眾院議長訪台、美方炒作美中衝突及日本採購進攻型導彈等多變的國際局勢。他表示，中國需要加強軍隊戰備，包括增加新武器裝備採購，加強實戰化演練，改善部隊福利，這些都需額外資金。

（2023兩會）