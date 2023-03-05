人大記者會 涉外話題成重點 駁外交趨攻擊性 「堅決反制正當必要」

全國人大去年公布《對外關係法》草案，列明中國在必要時可採取反制和限制措施。針對記者提問這是否預示中國外交將愈來愈具攻擊性，王超表示，《對外關係法》作為涉外領域的基礎法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，中方在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

王超：恪守國際法原則 反對「長臂管轄」

王超表示，中方堅決反對「長臂管轄」，針對對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國出台《反外國制裁法》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》、《不可靠實體清單規定》等予以反制。

王超強調，中國改革開放的決心和意志堅定不移。全國人大及其常委會高度重視擴大對外開放方面的法治建設。他稱，中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

稱中國致力助非洲緩債 非最大債權方

今年是中國「一帶一路」倡議發出10周年，對於中國引發合作國家債務風險、對非洲減債行動不力的質疑，王超引用世界銀行等國際組織的數據稱，中國不是非洲債務的最大債權方，「多邊金融機構和商業債權人在非洲所持債權佔到了非洲整體外債的近四分之三，他們在非洲債務中才真正佔據大頭」。他又表示，中國始終致力於幫助非洲減緩債務壓力，積極參與二十國集團緩債倡議和個案債務處理，是二十國集團成員中落實緩債金額最大的國家。

視歐洲全面戰略伙伴 沒戰略分歧

中美角力及俄烏衝突背景下，中歐關係增添變數，部分歐洲政界人士主張「對華制度性競爭」。王超對此表示，中方始終視歐洲為全面戰略伙伴，中歐之間沒有根本的戰略分歧和衝突，有的是廣泛共同利益和長期積累的合作基礎。

王超指出，去年以來中歐關係穩定發展。國家主席習近平與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、歐洲理事會主席米歇爾等歐洲領導人頻密互動，達成重要共識。雙方一致同意推動中歐關係健康穩定發展，反對「新冷戰」和陣營對抗，反對經濟「脫鈎」，都主張維護以聯合國為核心的國際體系，致力維護國際經貿規則和秩序，踐行多邊主義。

他表示，希望歐方同中方一道，堅持相互尊重、互利共贏、對話合作，擴大貿易和雙向投資，攜手應對氣候變化等全球挑戰，推動政治解決國際和地區熱點問題，為世界和平與發展作出更大貢獻。

明報記者

（2023兩會）