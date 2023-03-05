趙樂際將接栗戰書棒 韓正續任國家領導

十四屆全國人大會議今日開幕。據央視，昨日舉行的預備會議，出席代表2951人，缺席26人，由全國人大委員長栗戰書主持會議。會議選舉產生大會主席團和秘書長，表決通過第十四屆全國人大一次會議議程。

隨後主席團召開第一次會議，推選趙樂際等為主席團排名第一的常務主席。同時被推選為主席團常務主席的，還有中央書記處書記李干傑、政治局委員李鴻忠、十三屆全國人大副委員長王東明、國務委員肖捷、民革中央主席鄭建邦、十三屆全國人大副委員長丁仲禮、十三屆全國人大副委員長郝明金、十三屆人大副委員長蔡達峰、農工黨主席何維以及九三學社主席、十三屆全國人大副委員長武維華。

在主席團常務主席推選確定後，栗戰書請各常務主席到主席台主持會議。畫面顯示，栗戰書與趙樂際握手，隨後在趙樂際的陪同下，一一與主席團常務主席親切握手致意，面帶笑容、雙手合十向眾人致意，之後步出會議廳。同一時間，全場響起熱烈掌聲。接着趙樂際主持餘下的議程。

李鴻忠料任人大第一副委員長

依照主席團常務主席名單，趙樂際按慣例將當選新一任全國人大委員長。李鴻忠預料在本次換屆會議當選排名第一的人大副委員長。除了李干杰，其他常務主席也將任職新一屆人大副委員長。

66歲的趙樂際是陝西西安人，2012年中共十八大進入中央政治局，2017年躋身政治局常委，接替王岐山出任中紀委書記。去年二十大後，趙樂際連任政治局常委，排名從之前的第六位升至第三位。

韓正會上與常委同列

電視畫面亦顯示，出席主席團會議的習近平、李強等6名政治局常委都坐在台下。央視依次逐格播出習近平、李強、王滬寧的畫面後，第4個出現的是韓正，已卸任的中央政治局常委的韓正坐在趙樂際旁邊，顯示他將繼續擔任國家領導人，外界預計他接替王岐山成為國家副主席。

（2023兩會）