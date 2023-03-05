台專家：港問題已解決 「鬥爭」意指台灣

王崑義指出，由於當前台美愈趨走近，加之以目前勢頭，民進黨仍有可能在2024年總統大選後繼續執政，兩岸形勢仍然嚴峻，故報告也是藉此「提醒大陸對台相關人員」要「緊繃神經」。

台大選前盼平穩過渡 少提台灣

報告中涉及台灣問題不多，僅在回顧工作時提到「加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」等小量表述。王崑義說，今次報告內容多為回顧性內容，顯示官方目前或無意就台灣問題作過多表述，「兩岸當前維穩就夠了」，即「民進黨不獨，陸便不武統」。王崑義認為，由於目前大陸正專注於應對後疫情時代的經濟恢復，加之此前台灣版「一國兩制」論述在台已被政治曲解，引來反效果，目前台灣大選在即，北京「明顯不想給人抓住小辮子」，這段時間希望「平穩過渡」，故「政協不需要此時多強調什麼」。

提新委員培訓揭「黨管一切」趨勢

至於汪洋的「今後工作的建議」，指明了未來要特別加強對新任委員培訓，以提高他們的政治素養。對此，王崑義說，汪洋談及該點，背後揭示出中共「黨管一切」的趨勢已更加明確，亦是對政協委員這一群體的議政素質提出更高要求。王崑義指出，相對於外界對政協理解有限，其實部分委員自身亦可能對其職能存有誤判，導致各行其是的情况出現。北京今次指明要求，便旨在強化政協委員的職責認知，而對於相關工作職責的培訓，亦有助強化政協的功能。

台灣時事評論員王裕慶對本報指出，政協作為政府與人民間調和意見的潤滑液，強調新委員培訓，便需聚焦於溝通群眾意見與官方施政之間的關係，既要落實委員反映人民意見做實事，即台灣社會所謂的「為民喉舌」，也要兼顧為政府施政溝通民心的功能。

明報記者

（2023兩會）