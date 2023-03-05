台專家：港問題已解決 「鬥爭」意指台灣

【明報專訊】全國政協主席汪洋昨發表其任內最後一份工作報告，當中在回顧5年工作部分，特別提到發揚鬥爭精神、堅定捍衛國家主權。台灣國際戰略學會理事長王崑義向本報表示，政協今次再提「鬥爭精神」，是對中共總書記習近平去年在中共二十大上有關論述的延續。而此處其實主要意指台灣，由於政協屬統戰機構，原本台港澳事務就屬吃重，惟香港國安法之後，香港問題「已得到解決」，從今次報告涉港措辭可看出，政協當前旨在強調香港國安法的持續宣傳和教育。故目前來看，僅剩台灣事務問題頻仍。
王崑義指出，由於當前台美愈趨走近，加之以目前勢頭，民進黨仍有可能在2024年總統大選後繼續執政，兩岸形勢仍然嚴峻，故報告也是藉此「提醒大陸對台相關人員」要「緊繃神經」。
台大選前盼平穩過渡 少提台灣
報告中涉及台灣問題不多，僅在回顧工作時提到「加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」等小量表述。王崑義說，今次報告內容多為回顧性內容，顯示官方目前或無意就台灣問題作過多表述，「兩岸當前維穩就夠了」，即「民進黨不獨，陸便不武統」。王崑義認為，由於目前大陸正專注於應對後疫情時代的經濟恢復，加之此前台灣版「一國兩制」論述在台已被政治曲解，引來反效果，目前台灣大選在即，北京「明顯不想給人抓住小辮子」，這段時間希望「平穩過渡」，故「政協不需要此時多強調什麼」。
提新委員培訓揭「黨管一切」趨勢
至於汪洋的「今後工作的建議」，指明了未來要特別加強對新任委員培訓，以提高他們的政治素養。對此，王崑義說，汪洋談及該點，背後揭示出中共「黨管一切」的趨勢已更加明確，亦是對政協委員這一群體的議政素質提出更高要求。王崑義指出，相對於外界對政協理解有限，其實部分委員自身亦可能對其職能存有誤判，導致各行其是的情况出現。北京今次指明要求，便旨在強化政協委員的職責認知，而對於相關工作職責的培訓，亦有助強化政協的功能。
台灣時事評論員王裕慶對本報指出，政協作為政府與人民間調和意見的潤滑液，強調新委員培訓，便需聚焦於溝通群眾意見與官方施政之間的關係，既要落實委員反映人民意見做實事，即台灣社會所謂的「為民喉舌」，也要兼顧為政府施政溝通民心的功能。