回顧政協5年工作 汪洋：發揚鬥爭精神 倡下屆加強新委員培訓完善民主機制深入群眾

會議昨由將接替汪洋出任新一屆政協主席的中共中央政治局常委王滬寧主持，汪洋最後一次以全國政協主席身份作工作報告。他形容，中共十九大以來的5年，是極不平凡的5年，中共中央統籌中華民族偉大復興戰略全局，和世界百年未有之大變局，團結帶領全黨、全軍、全國各族人民，有效應對嚴峻複雜的國際形勢和各種風險挑戰，如期全面建成小康社會，勝利實現第一個百年奮鬥目標，黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。

主要工作：學習思想 11小組研討179次

他回顧過去5年的主要工作，是深入學習貫徹習思想，落實中共對政協工作的全面領導。成立11個習思想學習小組、開展學習研討179次。

汪洋提到全國政協在外交領域的工作成績時表示，全國政協發場鬥爭精神，針對美歐炮製涉台、涉港、涉疆法案和美國眾議院前議長佩洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。全國政協按照國家外交總體部署，加強和各國人民和政治組織友好往來，廣泛宣介習思想，宣傳中共治國理政成就等，增進國際社會對中國發展道路、治國理念的理解。

外交成績：針對美歐發嚴正聲明

針對台灣問題，他提到，政協舉辦辛亥革命110周年紀念大會，參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和海峽論壇，加強與台灣有關黨派團體、人士聯繫。展望今後，汪洋提到要「堅持鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線」。

在工作報告最後部分，汪洋為政協今後工作提出3點建議，包括要深入學習貫徹中共二十大精神，加強對政協委員，特別是新任委員的培訓；要圍繞服務黨及國家工作大局協商議政，圍繞全面建設社會主義現代化國家的一系列戰略部署協商議政、高質量建言；要鼓勵及支持委員深入基層及群眾，及時反映群眾意見。

對比他的前任，俞正聲5年前在卸任前的全國政協十三屆一次會議作報告時，提出了5點建議，當中提及「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢」；汪洋這次沒有談到港澳工作建議。

此次大會應出席2169人，實到2132人。剛在上周五當選為本次會議主席團常務主席的石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、高雲龍、邵鴻，在主席台第一排就座。他們將出任新一屆全國政協副主席。

（2023兩會）