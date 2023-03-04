港協改稱冰協無跟指引 未索國歌工具包

稱曾多番提醒 港協命交報告

議員促追究

港協暨奧委會昨發稿稱，去年11月開始多番向所有體育總會發通告及安排簡介會，要求須按指引，向賽事主辦機構提供正確版本的國歌和區旗，並在播放國歌或升掛區旗前再次核實；會方並曾致函各國際單項運動聯會（IFs）及亞洲單項運動聯會（AFs）等機構，要求絕不可自行於非官方途徑下載。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，會要求港協暨奧委會查清及追究事件。他說指引一早列明體育總會每次參與國際賽事前向港協暨奧委會索取工具包，而港協暨奧委會較早前亦曾寄信提醒。他對於冰協的失誤感到非常失望，強調冰協責無旁貸。至於需否提高違反指引的罰則，他說要留待港協暨奧委會決定。

根據現時規定，若體育總會沒遵守上述指引，將視乎個別情况而受到制裁，包括被港協暨奧委會暫停會員資格，或被政府暫停津貼或資助。