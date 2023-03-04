周日遊行 不反對書列國安條款

不反對通知書中提到，為維護國家安全、公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由，警務處長可行使酌情權，就已作出通知的公眾集會及遊行施加條件，而處長考慮過相關細節後，認為施加有關條件是合理和有需要，包括主辦方必須確保公眾集會及遊行符合香港法例，包括《港區國安法》，須確保公眾集會及遊行不會構成不利國家安全的情况。

翻查同日公眾活動的不反對通知書，田灣區街坊協進會舉辦的「慶祝觀音誕2023」遊行和集會，以及九龍城康樂體育促進會舉辦之「恭賀觀音寶誕」公眾遊行，均有同樣條件。不過性質同屬「公眾遊行」、努力試課程訓練中心有限公司舉辦的慈善步行籌款，通知書則未有同樣的條件。

防疫理由可否蒙面 警：按實際情况採行動

另外，現時本港「口罩令」已解除，對於防疫理由是否《禁蒙面法》的合理辯解，警方回覆本報查詢稱，警方會視乎風險評估的結果，採取相應措施處理有關的公眾活動，會根據法例及按實際情况採取適當行動。警方表示，去年12月29日至今年2月28日，警方共向22宗集會及遊行發出不反對通知書，在上述期間並無禁止任何集會或反對任何遊行。