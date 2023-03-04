任人大常委大熱 李慧琼：如有機會定全力以赴

另外，特首李家超今午前赴北京，明日將列席第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕式，翌日回港。按照慣例，李家超稍後又會上京出席人大閉幕，並拜訪中央部委。人大會議開幕後，按慣例會有國家領導人出席香港團聽意見，預料中央新任港澳事務領導將現身，而中央政治局常委丁薛祥呼聲最高。

馬逢國任港區人代團長 吳秋北陳勇副團長

港區人大代表有36人，代表團昨日產生團長及副團長職位，團長由馬逢國出任，副團長分別是工聯會吳秋北及民建聯陳勇。馬逢國赴京前形容心情緊張，「緊張是自己準備得夠不夠，是否能夠講得出一些好的意見」。他說，國家提出未來經濟面對很大挑戰，要靠消費帶動，他較關注在文化方面能否提升消費。

吳秋北又再提出工聯會的倡議，建議港府購置大灣區閒置樓宇，當作公屋租予香港人。港區人代陳曉峰就提出，請求中央再贈送大熊貓，以作慶祝香港特區成立25周年。他又提出多項涉及香港法律界在內地工作的建議，包括落實做好法律爭議解決中心地位，發揮「一國兩制」香港背靠祖國、面向國際的獨特地位和優勢。

（2023兩會）