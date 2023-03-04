無份連任常委 李澤鉅「降級」政協 前常委稱未聞先例 李：已任4屆成紀錄

明報記者 馮樂琳 北京報道

港9人首入主席團 何超瓊廖長江首當政協即入

政協預備會昨日在人民大會堂舉行，通過第十四屆政協大會主席團名單等。據了解，整個主席團有323人，當中17人為香港代表，撇除政協副主席梁振英，餘下16人，人數較第十三屆少兩人，其中9人是首次加入主席團，換言之很大機會有9名新人「入常」。主席團港區代表當中，有二人更是首次出任全國政協委員，包括信德集團行政主席何超瓊，以及由人大「轉跑道」的建制派「班長」廖長江（名單見表）。據悉，政協會議閉幕前一日（即下周五），委員將投票選出新一屆常委。據建制派消息，在董建華不擔任副主席後，港區背景的副主席減至一人。

全國政協會議今日揭幕，據了解，港區代表明日或會獲國家領導人接見，預料是盛傳將接管港澳事務的中央政治局常委丁薛祥。

接近中央消息：一般做4屆就換 不應揣測

翻查資料，今屆政協主席團名單的港區代表當中，最長曾出任兩屆常委，分別是李家傑和唐英年，若今屆二人順利當選，將是第三屆出任常委。本來有望連續5屆擔任常委的李澤鉅未在名單之上。接近中央政府的消息人士解釋，政協常委一般做4屆就會更換，李澤鉅已做了4屆，強調今次屬正常安排，外界不應作過多揣測。

不過，政協圈子不少人對此仍大感驚訝。有政協前常委說從未見過政協常委「降級」做普通政協的先例。有商界人士亦說，長和系在歐美等有不少投資，以現時中國與西方的關係，李澤鉅擔着政協常委的頭銜，對其工作不太方便，故不能排除他自己推辭。

有資深建制派說，記憶中未試過有港區政協常委「降級」回政協，或反映不能只靠家族背景，但未太投入開會及參與的人也可「自動延任」常委。

據悉，新一屆政協委員前日赴京時，多數安排由常委乘坐的第一、二號巴士，並沒有李澤鉅的座位，有人已感奇怪，直至昨天政協主席團名單出籠才恍然大悟。另有在京人士說，李澤鉅日前上京時與其他政協仍正常言笑，當時未聞李不續任常委。

有建制派稱中央要求旗幟鮮明 予政協「教訓」

有建制派相信，現時中央對愛國者要求提高，要求旗幟鮮明及高調表態，認為今次是想給政協們一個「教訓」，有家族背景不一定可保住職銜。不過，該人士認為這對李澤鉅有點不公道，相信如果李早知不能連任常委，他或不會答應出任政協，而李上京後才罕有遭「降級」，會令他十分尷尬。

另外，屬醫藥衛生界政協的前高官高永文有望升任常委，有傳他是得到政協副主席梁振英力薦；之前曾傳有望任常委的信和集團主席黃志祥，未能由政協專委會副主任升級至常委。

至於另一新常委、福建幫姚志勝，從未出任專委會副主任便可升級至常委。姚志勝擔任中國和平統一促進會香港總會會長。翻查資料，有同名同姓的福建背景者，早年曾任全國及福建省政協，2000年有傳因捲入遠華走私案事件，一度遭撤銷福建省政協資格。

（2023兩會）

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