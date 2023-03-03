撤限聚後首准爭權益遊行 「前民陣成員」婦團周日上街

女工會遊行將於當日上午11時由灣仔修頓球場出發，遊行至金鐘政府總部，訴求包括爭取勞工和婦女權益、性別平等。女工會總幹事胡美蓮表示，今次向警方申請的遊行人數約100。她稱，女工會過去每年的國際婦女節和勞工節均有行動發聲，由於限聚令已撤銷，預計參與遊行人數較多，遂申請不反對通知書。今次是去年12月撤銷限聚令後，首個獲警方批准屬爭取權益性質的示威遊行，曾為民陣成員的女工會也是首個民主派友好組織在疫後獲批遊行。

據警方網站，連同女工會的遊行，警方今年已就至少20個公眾遊行或集會批出不反對通知書。翻查紀錄，早前獲警方批准的公眾遊行或集會全部均非示威，大多屬節慶活動或步行籌款，當中包括明日（4日）由離島區議會舉辦的「東涌線延線居民諮詢大會」。

約百人參加 湯家驊：僅防疫為由戴口罩或違法

《禁蒙面法》禁止任何人在非法和合法的集會或遊行佩戴蒙面物品。本報昨向警方查詢，以防疫為由戴口罩是否禁蒙面法下的合理辯解，至截稿前未獲回覆。大律師陸偉雄及蘇俊文均認為，市民僅以防疫為由戴口罩，沒有醫學證明必須佩戴口罩，未必足以構成合理辯解，市民或有違法風險。

湯家驊說，即使本港仍維持新冠為「公共衛生緊急事態」，由於政府基本上已取消所有防疫法例，法庭不一定接納市民以此為由在遊行集會戴口罩。衛生署目前仍呼籲免疫力低者在人多場所佩戴口罩，湯認為與禁蒙面法規定沒有衝突，指出政府主要是提醒市民在醫院和院舍等場所戴口罩。

胡美蓮稱，早前與警方商討遊行安排時，未有提及禁蒙面法，不反對通知書亦無相關條款，並透露警方沒有再提出防疫要求。