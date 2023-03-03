碎屍案拘租船公司職員 涉圖收30萬助水路潛逃

死者前夫鄺港智、前大伯鄺港傑和前家翁鄺球被控謀殺罪，前家姑李瑞香被控妨礙司法公正罪，案件周一提堂，各人還押。鄺球情婦伍志榮涉租單位窩藏準備潛逃的鄺港智，涉協助罪犯周日被捕，其後獲准保釋。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚交代最新調查進展，指西九龍總區重案組昨午在上環拘捕一名於遊艇租賃公司工作的41歲姓林男子，有理由相信他於案發後試圖收取一筆數十萬元酬勞，協助一名擬經水路逃離香港的被告。警方昨晚9時許將疑犯押到其青衣長安邨安泊樓寓所蒐證，逗留約45分鐘後離開。

至於疑犯是否首次協助被告潛逃、兩人相識多久，他說仍在調查，並指有證據顯示疑犯對被告潛逃是知情。

擬助一被告出公海 另船接應

據悉疑犯林舜為上環「優遊海洋」資深員工，涉試圖收取30萬元，經中介人認識其中一名被告，欲協助對方潛逃出公海，再由另一艘船接載逃走，目的地未明。優遊海洋網站顯示有多艘豪華遊艇、西式遊艇、帆船和船屋出租，以西式遊艇為例，假日8小時租金近兩萬元，內有洗手間、高級音響系統等設備的美國遊艇日租逾3.3萬元。林在社交網站表示自己曾在娛樂圈工作，並有多張與明星的合照。

「大海撈針」 堆填區搜索無果收隊

死者主要軀幹和雙手未尋回，警方過去3日動員到打鼓嶺堆填區搜索。鍾雅倫說，在堆填區鎖定足球場般大、約5米深範圍，經搜索仍未找到重要證物，行動已結束。他說警方與環保署估計搜索範圍有3000至4000噸垃圾，形容要在當中找到兩至三個垃圾袋非常困難、如大海撈針。

鍾雅倫重申不想放棄任何線索，雖找不到有關證物，但警方已掌握案件很有力的證據，「我們會努力蒐證，直至每一個知情，以及曾經在案發前與案發後協助兇徒的人繩之於法為止」。他說昨已通知死者家人最新搜索進展，對方諒解警方並感謝協助搜索的人員。至於涉案大埔龍尾村村屋何時解封，他說仍有搜索工作，暫會封鎖單位。

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