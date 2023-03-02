小學增「自信心」堂教接納 影新班相創除罩機會

有幼園一兩人沒戴 小學約一成

幼稚園校長關淑玲表示，大部分幼兒昨有戴口罩返學，只有一兩人沒戴，有幼兒進校時特意向校長指住自己露齒笑起來，認為學生有正面感受。她說，有個別K1（幼兒班）學生有疑惑和提問「為何有哥哥姐姐不戴口罩」，校方會解釋政府已解除口罩令，家長可以要求子女戴口罩與否。她續稱，幼兒這3年着重學會防疫知識，需時調節心態，故幼師會告訴幼兒疫情現已穩定。她已提醒幼師和家長，如察覺幼兒有異樣，如除口罩後感到焦慮、欠安全感，會適時安排社工幫助。

天水圍中華基督教青年會小學校長程志祥說，昨有70至80名學生不戴口罩上學，佔全校一成多人；教師獲准「自決」是否戴口罩，約兩三成教師沒戴。該校昨舉辦「開心健康笑一笑」特備活動，讓除口罩的學生與教師和校長合照留念，也鼓勵其他學生暫除口罩拍照，同時安排到每班影新班相，製造不同機會讓學生除下口罩，「令他們知道除口罩是正常的」。校方亦調動這兩周的健康生命課，將主題改為「自信心」，教學生增加自信，以及如何接納別人與自己不同，「小學生與年紀大些的人不同，當他們要改變習慣時，或要更多時間，所以學校會慢慢教導他們」。

幼園生問「為何哥哥姐姐不戴」 小學生憂不戴令人覺奇怪

浸信會天虹小學校長馮耀章昨早除下口罩，在校門迎接學生返學，他留意到約5%學生沒戴口罩，部分人在校內才除口罩，及至放學，不戴口罩學生增至佔整體約一成至一成半，他說倘學生對除口罩有憂慮，有需要會安排社工心理輔導。有該校學生說，不戴口罩就像「重獲自由」，為此感到開心，亦有學生擔心不戴口罩會「令別人覺得自己奇怪」。

教育局早前就撤銷口罩令向學校和家長提供建議（見表）。學校方面，建議教師透過活動讓學生表達個人想法，如寫小紙條或周記；家長方面，建議他們鼓勵子女建立同理心及尊重別人等。