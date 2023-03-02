鬧市七至九成人戴 學者：不應以戴罩否論「奴性」「自由」

本報記者昨午12時半在中環一家大牌檔外觀察，輪候入座的59名食客中，有17人沒戴口罩，即有逾七成人仍戴口罩；在畢打街十字路口觀察亦有約七成人戴口罩，不戴罩的市民中，有人將口罩箍在手臂上以備不時之需；至傍晚6時，記者觀察到在金鐘站人潮中有近九成人戴口罩。本報攝記傍晚在港鐵香港站觀察亦發現有逾九成人戴口罩。

除罩者：社媒搞投票 朋友多不戴

市民潘先生昨未有戴口罩上班，他稱為防皮膚情况惡化而除罩，又透露曾在社交網頁舉行投票，發現身邊大部分朋友均不戴口罩，故「跟大隊」。被問事隔3年再以「真面目」示人有何感受，潘稱曾憂慮除罩會惹來「奇怪目光」、出門口時猶如「少咗啲嘢」而感忐忑。

教大社群心理健康研究中心總監、心理學系副教授侯維佳接受本報訪問稱，經過3年新冠疫情，佩戴口罩對市民而言猶如「autopilot（自動駕駛）」，理解有人霎時未能脫下口罩，另亦有部分人或因擔心異樣目光、「從眾行為」而決定是否戴口罩。

被問到社會何時能建立除罩「新習慣」，侯維佳稱要視乎各人對口罩的態度等因素而定。宣布撤銷口罩令後，社交媒體不乏網民討論應否繼續戴口罩，侯認為大眾應尊重不同選擇，亦毋須關注身邊有多少人、個別人等有否戴口罩，「就好似你唔會無啦啦問起你朋友有無戴耳環一樣」。