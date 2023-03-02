脫罩後首國際展 接客搭攤缺人 迎2萬海外買家 貿發局料年底規模疫前七成

第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展昨起一連五天在灣仔會展舉行，展覽有逾2500間商家參展，一半來自海外，預早登記未來數天入場的逾3萬名買家中亦有三分之二（即最少2萬人）為海外買家。

今年辦逾40活動 信化妝展等回流

張淑芬昨向本報表示，口罩令撤銷令昨日現場氣氛熱熾，對業界復蘇幫助亦「好大」，因疫前不少展覽均是靠展商來港參與酒會、飲宴等促成，相信除罩相見後展商來港意欲會上升；而貿發局今年主辦逾40個展覽及會議，張形容未來一年本港展覽會「排住隊來」。至於部分國際展覽早前移師新加坡等地，張則稱本港漸趨復常後，化妝品、食品包裝展等將回流香港，有信心本港「國際展覽之都」地位不變。

珠寶展需登記才可入場，昨午會場外出現人龍「打蛇餅」。展商之一古珀行珠寶的總裁沈運龍向本報表示，昨會場人流與疫前水平相近，以往展覽首天亦需排隊進場，但最多排1小時，惟昨有由比利時來港的熟客向他投訴排了3個多小時才完成登記，亦有展商向他訴說其攤位至開展前才「勉強搭起」，燈光配套不足；業界並普遍反映將珠寶由公司押送至會場的押運費加價一倍。沈慨嘆，本港首度復辦國際展覽便「踢晒腳」，令海外買家及展商體驗受影響，估計人手不足或成復常「硬傷」。

有歐洲熟客投訴排隊逾3小時 有攤位開展前「勉強搭起」

張淑芬承認展覽業人手緊張，稱局方已加開櫃位應對，數量會比平時多三分之一，至於攤位搭建趕工問題，張指承建商的確反映工人已轉行，故人手短缺，局方會盡力採取措施減低對攤位影響，盼各界復常初期「畀多啲包容」。

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