首用非實驗數據證疫苗效用 港大團隊籲加強針定期打

分析第五波百萬病歷接種紀錄

團隊以大數據分析2022年首季、逾百萬份醫管局電子病歷及衛生署的疫苗接種紀錄。當中發現，1針新冠疫苗已能減低與新冠相關的死亡及嚴重併發症風險，保護力隨針數提升，如60歲以上者，接種1針及3針復必泰死亡率分別降低73.5%及98%。

3針復必泰長者死亡率降98%

疫苗對慢性腎病患者或「多病共存者」亦有效，其中共病患者即使有服用免疫力抑制劑、類固醇等藥物，接種3針後的死亡率較打兩針低逾九成。

過往不乏臨牀研究探討疫苗功用，黃志基補充，臨牀研究在對照研究環境下進行、以特定人口為對象，例如復必泰大型隨機研究未有包含中國人等，或未能完全反映現實世界情况，是次研究正好證明疫苗對長者及長期病患亦有效。

料接種安排近季節流感

身兼新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會成員的黃志基還稱，估計市民日後有必要定期接種加強劑，情况與季節性流感疫苗相近，惟實際安排要待專家商議。他指出，參照現有數據，打針或染疫後的抗體可維持6至9個月，抗體水平或隨接觸抗原次數提高，故仍需進一步研究方有定論。

本港今起撤銷口罩令，被問到會否憂慮日後推動接種更困難，黃認為需扭轉公眾衛生認知，要明白現時因接種疫苗、有足夠保護才能除口罩，重申仍要定期打針。黃又稱，港大會持續追蹤未來疫苗數據、長新冠等情况，相信隨着大數據庫建立亦能用於監察未來新發流行病。

（新冠疫情）