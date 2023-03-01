禁蒙面法暫不處理 李家超：與口罩令兩回事

集會戴口罩違法否 警：看情况

有前線警員稱，容易分辨口罩令和《禁蒙面法》執法情况，後者主要針對遊行和集結等特定環境，處方會諮詢律政司意見才決定是否起訴。他指執法工作同時要視乎警方批出不反對通知書時，如何施加特定條件，又認為《禁蒙面法》對前線執法仍有一定效用，如在「暴亂事件」下容易辨認涉事者，同時強調執法只是針對違法行為而非涉事者。

有資深警務人員稱，據他了解警方未有打算就《禁蒙面法》推出執行指引，只會着警員按過往方式執法，並在合法有序情况下協助公眾活動順利進行。他說，應否繼續保留法例有待社會討論，執法人員不宜評論，只會依例執法，另認為《港區國安法》生效後，發生「幾年前社會事件」情况的可能較小，惟不排除仍有「本土恐怖主義」地下化，若有法例阻礙搗亂社會秩序的活動，未嘗不是居安思危。

林鄭稱「引起立例情况消失便廢」

政府2019年引用《緊急法》訂立的《禁止蒙面規例》至今仍生效，禁止任何人在非法和合法經批准的集會佩戴蒙面物品。有民主派曾就法例合憲性提出司法覆核，終院稱法例旨在應對2019年「持續暴力情况」，預防暴力出現，一致裁定合憲。時任特首林鄭月娥曾言，引起立例情况消失便會廢除規例，否則社會必定有聲音。

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