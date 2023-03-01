叙福樓：製餐出餐續要求戴罩 黃家和：不強制

黃家和稱，非常歡迎撤銷口罩令，不少海外地方早已毋須戴口罩，相信撤令有助吸引旅客來港，對餐飲業也有正面影響。他說不會強制餐廳員工佩戴，相信部分食肆會因應情况安排，基於衛生考慮建議個別崗位戴口罩，例如傳菜員、廚師，以防飛沫噴到食物；如員工出現病徵，亦建議戴口罩。

黃傑龍昨在facebook稱，所有分店同事可自由決定是否戴外科口罩，客人離座取食物毋須戴口罩。他說公司一向重視衛生，疫情前亦一直要求出餐及製作食物的同事戴口罩，今起恢復安排，同事可選擇外科口罩或較舒適的透明口罩，主要防止噴口水，公司會提供口罩供同事選擇。

黃傑龍又宣布推出復常優惠，旗下不同餐廳今起推出一連3日晚市優惠。

旅發局熱烈歡迎撤令，主席彭耀佳表示，隨着口罩令撤銷，本地所有社交距離措施已結束，無論市民或旅客都可「毫無拘束地展現開心笑臉」，為推動旅遊業復蘇注入強心針。彭耀佳又稱會立即將好消息向內地及海外市場發放，邀請旅客來港參與國際盛事、感受香港城市和自然美景。

（新冠疫情）