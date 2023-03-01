零經驗兩年變高質 口罩業籲珍惜港產 對撤令早有準備 廠商推多元業務 門店促銷散貨

根據香港口罩及防疫設備協會統計，本港2020年疫情之初，高峰時期有約200家口罩生產廠，2021年起剩約50家，現餘20多家仍在營運。主席胡翠婷稱，因應市民仍有防護意識，市面不會一下子全面不戴口罩，通關後亦有內地客特意來買香港口罩，但預期需求會慢慢消減，零售量逐步下跌。她稱，大部分現存本地口罩廠同時有其他業務及產品，部分已成為海外地區醫療機構供應商，可持續運作，當中10多間口罩廠未來3至5年會繼續營運。

料至少10廠續運 倡公營機構購口罩增港產要求

胡翠婷回顧本地口罩廠商於疫情之初，從「零經驗」投資數百萬、甚至千萬元資金在港設生產線，現時多家廠商口罩已達國際水平，款式由最初只生產普通藍白綠醫療平面口罩，到後來有不同圖案、甚至與主題公園及卡通品牌合作，形容「本港帶起印花口罩潮流」。她期望政府或公立醫院等機構可在招標條件加入「香港製造」，令本地產業得以維持。

在銅鑼灣和旺角，昨有不少口罩專賣店促銷，其中一間貼上「租約期滿 買一送一」告示。職員琪琪表示，因擔心撤令後貨品滯銷，上月起已推出優惠及減少入貨，暫時生意未受影響，「始終一開始大家都不太敢除口罩」，但預料一段時間後，生意額會跌約三成，部分分店已轉型售賣首飾。藥房負責人王先生稱，上月已開始減少口罩入貨，由高峰期約10至20箱，減至現時5至6箱。

環團估算港至今耗86億口罩 促推回收

環團「綠領行動」推算，疫情以來本港耗用逾86億個即棄口罩，憂慮撤令後大量口罩將被棄置，釀成生態災難，敦促政府推動廢棄口罩回收及循環再造，認為本港有條件仿效外國回收口罩，例如英國多間醫院以高溫消毒口罩，再造成塑膠家具。該會又建議將口罩納入「醫療廢物」類別，妥善處理。

明報記者

（新冠疫情）