599I下的959天

曾歷SARS慘痛一役的港人，面對新冠病毒如臨大敵，尚未立法便紛紛自律戴口罩。初期市面鬧口罩荒，市民日夜撲口罩，有人由黑夜到白晝冒寒風苦候，四出到藥房、商店碰運氣，只求一盒口罩。

排隊者眾，不分老幼，長長人龍中，曾有數次「食白果」的伯伯在鏡頭前忍不住流下男兒淚。口罩加價，有負擔不起的基層市民一度只好清洗和晾曬口罩重用。

世紀疫情席捲全球，政府初期採購口罩困難，主責抗疫的時任特首林鄭月娥曾言官員若不符準則「戴咗都要除番落嚟」，社會嘩然。民間同時疫境自救，有街坊團購互助，也有人以針線縫布口罩，商界與政府建立本地口罩生產線，以港產口罩守護港人。有商家店舖就因疫情發大財，數百元一盒口罩抬價出售。

第三波疫情觸發政府根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（599I章）立法推出口罩令，強制市民室內外公眾地方戴口罩。走在街上無法呼吸新鮮空氣，看不到途人的臉孔，情人只能隔着口罩親吻。有幼童學生，上學以來未見過同學面容，趁老師不為意時，互相拉下口罩相見。這些不尋常的抗疫日常回憶、悲痛的經歷，隨着今天撤銷口罩令，也將長留港人心中。

（新冠疫情）