美容院預約飈 「慣素顏」女士買唇膏眼影

美容院Nu Derma負責人陳雪茹說，疫下顧客主要購買護理保濕、去眼紋等特定部位療程，當局宣布撤銷口罩令後，顧客改為查詢「去粒粒」、去色素等療程。她透露其店未來一周預約已滿，隨後3周「尚有少少空間」，盼本月生意額可重返疫前水平。由政府宣布至落實「除罩」僅相隔一天，市民或應接不暇，陳說以往顧客慣在周末美容，但昨有客人表明「連平日夜晚都照做（美容）」，該店將靈活調整營業時間，讓客人下班後光顧。

業界：疫下「慣了不護理」 料生意復常需時

香港美容業總會創會主席葉世雄認同撤口罩令可提振業界生意，惟市民疫下可能「慣咗唔做護理」，加上部分熟客已移民，料業界生意額復常需時。

本報記者昨午到旺角多間化妝品零售店了解，有職員說昨多了顧客查詢唇膏、胭脂、底妝等產品價錢。27歲李小姐昨購買3支唇膏、眼影盤等，花費約1000元，她不諱言疫下大部分時間素顏，已預約今日到美容院做護膚。

何紹忠稱，市民在撤口罩令後「始終要用塊臉見人」，相信可帶動化妝品零售銷情，但他說業界生意同受跨境客影響，惟通關後發現內地客消費模式改變，例如改以即日來回為主，故短期內難評估業界生意實際有何變化，料今年首兩季營業額較去年同期升三四成。

（新冠疫情）