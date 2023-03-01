有幼園倡戴至月中 課堂教「從前不用戴」

教育局昨更新《學校健康指引》，稱所有人在校舍範圍毋須戴口罩。局方強調，戴口罩仍能有效減低傳播病毒風險，同時保護佩戴者和其他人，如師生發燒或出現呼吸道感染症狀，應按衛生防護中心建議戴上貼面的外科口罩，停止上班或上課等。局方又提及「如有需要，家長可自行安排子女戴口罩」。另外，中學今日起撤銷每日快測要求，小學、幼稚園及特殊學校（包括宿舍部）則維持至本月15日。

幼園：學生除罩欠缺安全感

教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲說，校方昨向家長發通告，建議幼兒戴口罩返學暫維持至本月15日。她解釋，流感高峰期未完，同時部分學校亦爆發上呼吸道感染，擔心即日起讓幼兒除口罩返學會有傳播風險。她認為幼兒霎時間脫口罩返學或欠缺安全感，校方未來兩周會教導幼兒衛生常識及禮儀，如打噴嚏時要掩口和講「不好意思」；課堂上容許幼兒短暫除口罩參與角色扮演活動，亦會向幼兒展示舊相，讓他們知道過往返學毋須戴口罩，「務求逐步適應」。

有小學讓家長決定 半數盼續戴

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀說，校方准許家長自由決定子女是否戴口罩返學，得悉半數家長希望子女繼續戴。她估計，踏入青春期的女學生希望繼續戴口罩，「戴慣了幾年，心理上需適應」，校方將透過早會教導學生應尊重他人戴口罩的意願，並提醒師生如有不適，須戴上口罩，校方亦備存口罩，適時向師生派發。

政府專家顧問劉宇隆昨在港台節目《千禧年代》表示，3至5歲學童自幼稚園以來亦一直戴口罩，相信他們在撤銷口罩令後會感焦慮，建議學校不要強制學生戴或不戴口罩，尊重個人選擇。教育局長蔡若蓮昨在社交平台發文稱，學生或需時習慣脫口罩生活，個別更可能感焦慮，產生負面情緒，建議學校留意學生情緒變化，適時尋求學校輔導人員協助。

另外，中學文憑試（DSE）英文科口試本月21日開考，甲類科目筆試下月21日開考。本報向考評局查詢DSE生需否戴口罩應試、考試前快測、填健康申報表等，考評局稱有決定時會盡快公布。

（新冠疫情）