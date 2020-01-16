今撤口罩令 社交距離措施終結 有市民稱戴至400積貨用完 許樹昌：人多處宜戴

口罩令於2020年7月中生效，至昨日歷959天，是本港最後一項撤銷的社交距離措施。李家超昨出席行政會議前與盧寵茂交代相關安排，宣布今日起身處室內外及公共交通工具均毋須戴口罩，當局將透過行政措施要求進入醫療設施者須戴口罩，並強力建議院舍職員及訪客佩戴，衛生防護中心將發出健康忠告，呼籲有病徵者或免疫力弱者，在空氣流通欠佳的地方戴口罩。

室內外公共交通免戴 進公院院舍仍須

盧寵茂表示，疫情持續受控，且流感等呼吸道疾病未見上升，流感高峰期雖未完結，但已近尾聲，料撤口罩令後新冠及流感個案會短暫微升，但風險可控。他說考慮到局部保留口罩令效用不大，決定全面撤銷。

醫管局其後發稿公布，所有病人、訪客及員工進入醫院或醫療設施時仍須戴外科口罩，臨牀醫護維持每日快測。衛生署回覆稱，求診者及訪客進入衛生署診所須戴口罩並配合醫護指示。社署回覆稱，所有院舍員工及訪客仍須戴口罩，已致函通知院舍遵從有關要求。至於如訪客堅拒戴口罩將如何處理，醫管局、衛生署及社署均未有回應。

跟澳門撤令？ 李家超：兩月前已積極考慮

李家超被問到是否太遲撤令及有否因澳門撤令而「人做我哋就做」，他說是按香港實際情况及整體利益決定，政府兩個月前已積極考慮撤令，認為現時最適當，相信不同盛事和國際活動將回歸香港。至於本港何時撤銷新冠作為「公共衛生緊急事態」，醫衛局回覆稱會按實際情况採取相應防控措施，以及調整應變級別。特首辦至截稿前未回覆相關查詢。

幼童呼吸道病情嚴重 許：較少接觸病毒

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，近日有呼吸道感染的兒童病情比以往嚴重，以往小童通常發燒兩三天，近日則有個案發燒一周，亦有兒童染鼻病毒後引發支氣管炎，他相信因兒童過去3年戴口罩而較少接觸病毒所致，建議學童乘交通工具或出席人多活動時最好戴口罩。本身是兒科醫生的政府專家顧問劉宇隆則認為毋須過慮，因兒童免疫力強，成人則可按年齡或自身疾病劃分風險。

婆婆怕再染不敢除 遊客：呼吸香港新鮮空氣

市民何女士認為現時仍有感染風險，她一家五口囤積約400個口罩，打算用完再考慮不戴口罩，特別在人多地方會戴。昨日戴兩個口罩出街的李婆婆說，她會一直戴口罩，即使夏天亦不考慮除下，因去年曾染疫，「當時病得很辛苦，不想再經歷多一次」。市民歐陽女士亦稱，疫情未過會一直戴口罩，亦會提醒兒子在校戴好口罩。

湖南旅客劉先生說，內地無口罩令，到港旅遊反要戴口罩，很不習慣，認為撤令是非常好的決定，「是時候呼吸一下香港的新鮮空氣」。他亦認為撤口罩令能吸引更多內地旅客來港，形容香港環境衛生整潔，不擔心染疫。

明報記者

（新冠疫情）

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