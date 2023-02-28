入境主任涉用假「安心」 表證成立

總入境主任：見被告正下載程式

控方傳召入境事務助理員徐詩敏作供，2021年11月1日案發當日她在升降機大堂前站崗，所有進入大樓的員工均須展示程式界面供檢查。被告陳國飛（34歲）出示手提電話中的「安心出行」二維碼，惟返回主頁面後，她看到由多張相片組成的細格，懷疑為相簿中的截圖，遂把事件告知上司、時任總入境事務主任林基恒。辯方指出，被告當時正下載「安心」程式，徐不同意。

林基恒稱，他其後檢查被告手機，顯示程式正在下載。林在盤問下同意，他錄取的3份證人供辭都無提及有關截圖的事宜，當下亦無核實截圖是否存在。林指相冊內容屬被告私隱，因此沒有按進去，加上他認為情况不受爭議，故沒作記錄。

被告可到工作樓層才掃碼

控辯雙方承認的事實指被告的辦公室位於大樓24樓。時任入境處副主任秘書林珍超稱，大樓地下按照樓層分成3個掃描區，包括2至9樓、10至16樓及18至23樓，如要進入這些樓層，須掃描相應的二維碼。24至25樓則有特別安排，不用經升降機大堂進入，且可選擇在到達樓層後才掃描二維碼。裁判官裁定本案表證成立，審訊今續。

【案件編號：ESCC2095/22】