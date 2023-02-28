日韓明撤港機限制 國泰擬增赴日航班

港澳客遊日毋須檢測及陰性證明

港府表示，日本與韓國當局撤銷相關限制將為旅客帶來更大便利，並有助加快香港航空業復常。運輸及物流局長林世雄在facebook表示，民航處和機管局會提供可行協助，讓受限令影響的航空公司可盡快有序地復飛受事件影響而取消的航班。

國泰及香港快運兩周前（13日）曾因應日本繼續限制由本港出發往日本的航班，宣布再取消3月份航班，合共取消282班。國泰航空昨回覆表示，歡迎日本政府取消各航空公司營運由香港往日本的航班班次上限，國泰計劃於4月及5月，分別每周運營83班及94班航班前往日本，較3月份每周72班有所增加。香港快運回覆稱，會因應日本政府最新措施，並密切留意市况以調整航班數量。

安排行程需3周 旅界促日內公布加航班

禤國全昨形容消息正面，他說目前航班不足，令業界運作受限，僧多粥少，有客人因往日本航班不穩定而轉遊其他地區，料放寬限制後他們會較安心。至於早前取消的航班能否復飛，他稱因應航空公司人手，料「未來十日八日都唔會加番（航班）」；他提到，離復活節尚餘約一個月，旅行社需至少3周時間安排酒店、旅遊巴等，加上日本當地旅遊業亦處於復蘇期，人手不足，形容情况「幾急」，如航空公司擬增加往日航班，「呢幾日要出（公布）」。

業界指復活節遊日要捱貴機票

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，歡迎日本及韓國撤銷航班增幅限制，但料4、5月航班數量不會大增，又稱若市民選擇復活節往日本旅行仍要「捱貴機票」。他說，即使日韓當局放寬相關限制，相信今年內本港航班運力仍未能回復至新冠疫情前水平，並舉例指以往本港一周有約100班機飛往日本、共13個航點，但因旅遊業受3年疫情影響，航空公司資源及人手不足夠應付太大需求，料目前航班運力只能恢復至疫情前的五至六成，但「都好過以往」。

明起放寬內地客遊日措施

韓國當局1月10日起限制港澳航班一律在仁川國際機場降落，港府昨稱得悉韓國當局將如期於明日起撤銷限制。另外，日本當局宣布明日起放寬中國內地入境旅客的防疫措施，由強制落地檢測改為抽樣檢測，但仍要求中國內地旅客入境前出示陰性證明，同時取消中國航班在日本可升降機場及航空公司加開航班的限制。