3．1起公院探病人數撤限 部分房可探逾兩小時

24小時快測取代核酸

現時公立醫院每名病人每日可獲安排兩小時探訪，同時間最多兩名訪客可入房探病，其間可換人，上限為3人。醫管局昨公布，因應本港逐步復常，明起放寬探訪安排，探訪人數不再設上限，可輪流探訪，但同一時間最多只可有兩名訪客入病房；公院另會因應病房情况調整探訪節數及時間。

局方補充，除了小部分運作上不容許探訪的病房外，所有公院病房均實施上述安排。據了解，醫管局調整探訪安排前已考慮了院友疫苗接種率、不同情景下公立醫院能否應付壓力，包括解除「口罩令」會否增加病人風險等。

家屬憂加護病房未受惠

現時大部分公院病房病人每天可獲安排兩小時探病時間，但病人家屬K小姐（化名）稱，其父親因鼻咽癌後遺症入住加護病房而未能受惠，一家只能在病房沒有其他病人用呼吸機時才能入內探望兩小時，「每一日都要去到醫院才知道能否親身探望父親」；即使能進入病房，短短兩小時亦勉強只夠為父親按摩四肢、抹臉、梳頭等，「連坐下交談也沒有時間」，只盼盡快恢復疫前探病安排。

政府另提醒市民，明日起公院及院舍訪客只需出示24小時內快測陰性結果，員工及院舍住客則維持每日一次快測，社區檢測網絡同日起停止免費檢測。