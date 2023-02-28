口罩令最快明撤 涵交通工具 公院改以行政措施要求 專家倡搭車仍須戴

政府認為氣溫非主要考慮 接種理想信「除罩」風險不大

本報獲悉政府最快明日撤銷口罩令，身處室內、室外及公共交通工具將毋須再強制戴口罩，交由市民自決，衛生部門將改為給予健康建議，如身處人流密集地方或自身抵抗力弱者應繼續佩戴。據了解，政府抗疫專家顧問團一早提出可待冬季過後撤銷戶外口罩令，部分專家反映可待氣溫回升至20℃才「除罩」，但政府內部認為氣溫並非主要考慮因素，考慮到目前新冠及流感針接種情况理想，相信解除口罩令對公共衛生構成的風險不大。

消息否認港跟澳 維持「公衛緊急事態」

澳門特首賀一誠上周六（25日）訪港與香港特首李家超會面，澳門翌日宣布將不再要求戶外戴口罩，大部分室內處所由負責人自行決定，新指引昨日生效。消息人士否認香港特區政府緊隨澳門步伐撤令，又稱世衛組織尚未將新冠疫情從「國際關注的突發公共衛生事件」除名，本港現階段將維持新冠作為「公共衛生緊急事態」，繼續監測入境旅客、院舍快測、定點監察網絡及污水監測等。

翻查資料，本港共有10條防疫規例是基於新冠作為「公共衛生緊急事態」而訂立，其中連同口罩令（第599I章）在內共8條規例將於下月31日失效，早前已撤銷的疫苗通規例（第599L章）將於6月底失效，餘下用作批准疫苗緊急使用的規例（第599K章）會於本年底失效。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，本港目前執行口罩令做法奇怪，以食客在餐廳進食除罩、離座如廁卻須戴回為例，質疑有關規定流於形式主義。他認為本港撤口罩令愈快愈好，建議可維持醫院、診所及公共交通工具等以行政措施要求佩戴。

政府專家顧問許樹昌稱，呼吸道病毒一般於20℃以下較活躍，且近日天氣時冷時熱，認為3月底放寬戶外口罩令較穩妥，但指政府如短期內直接撤令亦可接受，前提是維持在公共交通及醫療機構等高危處所須繼續佩戴口罩，否則或釀流感、鼻病毒等呼吸道病毒爆發，情况如同歐美。另一政府專家顧問孔繁毅認為，毋須以溫度作界線，因為氣溫會反覆改變。

劉宇隆憂幼童焦慮 籲家校多解釋

本身是兒科醫生的政府專家顧問劉宇隆認為，撤令安排愈簡單愈好，如政府決定直接解除口罩令，學校亦可跟從，相信風險不大，但他關注不少年幼學童自出生或入學至今均戴口罩，憂慮他們霎時「見到屋企人以外的面孔」會感到焦慮，提醒家長和教師要多解釋。許樹昌亦認為，如學校通風充足，師生可毋須戴口罩上學。

教育局回覆稱，會繼續留意疫情最新發展，聆聽專家意見及與學界緊密溝通，並配合政府最新措施，檢視學校相關安排，適時向學校公布。

明報記者

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