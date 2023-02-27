譚仔五哥形容媳婦「冇血緣嘅寶貝女」 夫：做到Abby屋企人同朋友係福氣

死者生前好友、曾發文懸紅緝捕死者前夫鄺港智的「豹太」昨向本報表示，他們透過新聞才得悉Abby前夫被捕，事前未接獲報料。她形容疑犯一家行為「令人髮指」，自己至今對事件仍難以接受，「都有些創傷後遺症，我們現在的情緒都好不stable（穩定）」，另稱Abby的子女已交由家屬照顧。

「豹太」表示，譚家低調，不過欲透過她分享點滴。譚家昨透過「豹太」facebook帖文發言，Abby丈夫Chris感謝妻子對他的扶持及愛護，同時感激妻子為他帶來4個可愛、聽話的小朋友（其中兩子女為Abby與前夫所生）。他讚妻子心地善良、熱心助人，「我覺得邊個做到佢屋企人同朋友係嗰個人嘅福氣」。

Abby生前與譚家長輩相處融洽。現任家姑譚太在上述帖文透露，每逢母親節及生日，媳婦都必定會與她吃飯及送贈禮物；又稱Abby對家中工人及司機友善，從來沒有架子，「結左（咗）婚番（返）黎（嚟），女又係佢，新抱又係佢」；家翁譚澤均形容Abby是「一個冇血緣嘅寶貝女」，對長輩尊重、客氣，一家不時一同旅遊玩樂，相處融洽，「就連司機都讚佢係一個好好好盡責嘅媽咪」。