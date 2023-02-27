湯煲藏頭顱 耳後穿大洞料致命傷 前家翁情婦涉窩藏疑犯被捕 前夫控謀殺

被捕的死者前家翁鄺球（65歲）及前大伯鄺港傑（Anthony，31歲）被控一項謀殺罪，前家姑李瑞香（63歲）被控一項妨礙司法公正罪；前日在東涌落網的前夫鄺港智（Alex，28歲）昨晚深夜被控謀殺罪。案件今晨在九龍城裁判法院提堂。

警方上周五晚在大埔龍尾村村屋蒐證，在雪櫃發現死者雙腳，頭顱、軀幹和雙手不知所終。警方連續兩日動員搜索遺骸，昨晨11時許再到將軍澳華人永遠墳場，高空搜查隊游繩沿山坡向下，搜索儲水池對上山坡，約下午3時收隊。昨午重案組探員聯同渠務署人員重返村屋，同時有人員在單位外操作探測儀器勘探單位外的渠，據悉包括搜查有否殘肢及抽取樣本化驗有否人體組織。

煲內有肋骨頭髮及青紅蘿蔔

料蔡天鳳車上已受襲 軀幹雙手仍未尋回

上周五晚鑑證科人員曾搬走兩大煲混有人體組織的湯煲，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚交代調查進展時披露，在一個約半米深、直徑約40厘米的不鏽鋼湯煲內，發現一個年輕女子頭顱，相信屬死者，惟身分仍需進一步透過牙齒和DNA核對，煲內亦有數條肋骨、頭髮、小量人體組織；法醫在另一細煲內找到小量人骨。據悉，細煲內人骨為鎖骨。

鍾說，在頭顱靠近右耳後位置發現約6.5乘5.5厘米、相信由硬物撞擊而成的洞，法醫相信是致命原因；又形容頭顱已無皮膚或肉，僅餘頭髮。他說暫相信受害人在車上已受襲，料入屋前已不清醒，死亡時間有待確認。

被問為何上周五晚檢取湯煲時沒發現頭顱，鍾雅倫解釋，該不鏽鋼湯煲當時「液體滿到頂，可以話係全滿」，面層有多層脂肪凝固的液體，狀如「啫喱」，並混有湯渣如青紅蘿蔔，亦有相信為人體組織的肉碎；而當時根據法醫和科學鑑證專家意見，在現場化驗並不適合，為確保證物完整和不想令煲內重要證物損毁，決定將湯煲原封不動運往殮房檢驗，直至昨晨法醫獲死因裁判官授權下化驗。

上周沒發現 因需原封不動送殮房

警：法醫昨獲授權驗煲

警方昨午在尖沙嘴區以涉協助罪犯拘捕死者前家翁鄺球的47歲姓伍情婦。鍾雅倫稱，被捕女子涉本月與鄺球租用涉案大埔村屋單位，她另租用尖沙嘴一單位協助窩藏準備潛逃的鄺港智。鍾說該女子在娛樂場所工作，較早前認識鄺球，正調查她對謀殺案是否知情。據悉伍婦名叫伍志榮，又叫容容，任職「骨妹」，以4萬元月租凱旋門一單位窩藏死者前夫。鍾稱暫時證據顯示，相信所有與案有關人等已被捕。

鄺球於2005年駐守旺角警署刑事偵緝隊時被揭發涉強姦一名在調查案件時認識的37歲女子，其後被捕並辭職，之後未見有報道提及他被起訴上庭。本報昨向警方和律政司查詢曾否起訴他、或不起訴的理據為何，截稿前沒回應。

前家翁持千萬豪宅仍可買居屋

房署：如發現虛報必嚴肅追究

另外，翻查土地註冊處資料，鄺球於2019年10月已持有一個由死者出資、價值7280萬的何文田加多利山物業，惟房屋署卻批准他於2020年以約218萬元購入葵涌居屋尚文苑一個單位。本報向房署查詢為何鄺球持有逾千萬豪宅仍可買居屋，署方回覆稱正跟進鄺球個案，如發現有人涉虛報資料或其他違法行為，必定嚴肅追究。

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