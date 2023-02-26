擬售物業前家翁「掛名」 律師：出資者可申取回業權

土地註冊文件顯示，涉案加多利山單位實用面積1820平方呎，業權擁有人為「鄺球」，即死者前夫父親，他2019年7月以7280萬向恒華昌置業有限公司買入單位，並無按揭紀錄，蔡天鳳並非業主。據了解，該單位由蔡女斥資、鄺球為「掛名業主」，供前夫一家人居住。據稱，由於蔡女近月有意出售物業，並於地產公司「放盤」，其間亦人上門「睇樓」，令前夫一家心生不滿。

死者法律上單身 倘無遺囑遺產分兒女

本報對比其前夫兄長社交平台的相片，發現其室內環境與嘉道理道117至121號一正放盤的低層單位相若，該單位目前以6700萬出售。市場消息稱，該單位上月仍以7700萬元出售，至本月降價至6700萬元。

律師文浩正指出，即使死者非以自己名義買入單位，但能透過供款及出資等證明，顯示自己為真正業主，並以信託形式向鄺球提供物業，亦可向法庭申請取回業權。據了解，死者與現任譚姓丈夫並無註冊結婚。文浩正稱，按此情况死者於法律上仍屬單身，若其子女均未滿21歲，料法庭將委派遺產執行人代死者處理遺產。他續稱，若死者未設立遺囑，只有其4名兒女（兩名與前夫所生，兩名與現任丈夫所生）可獲得其遺產，每名子女權益相等。