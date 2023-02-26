死者友：兩任丈夫兩家融洽 過年同慶祝

前家翁見睇樓緊張 前大伯任司機不久

豹太向本報表示，蔡天鳳早年購入何文田加多利山單位供前夫一家居住，近來有意出售單位，曾有人上門「睇樓」，前夫一家大為緊張，擔心「賣樓我哋住邊」，性格較暴躁的「前老爺」一度揚言「（如果）你賣樓、唔安置我哋，我殺咗你」。豹太認為蔡僅從投資角度出發，並非要趕走他們一家，與前夫育有的大仔及二女亦與前夫一家同住，「唔通會要自己仔女住得差咩？」只是因為尚未成事，才未有下一步安排。

豹太又透露，蔡原有多名司機，其中一人農曆新年前離職，在前夫一家建議下由前大伯接任，而蔡每日都會接送小朋友上學放學，包括大仔及二女，故前夫清楚其動向。

豹太憶述，蔡失蹤當日（21日）早上還幫她訂枱吃飯，下午2時02分收到蔡最後一個語音信息，說已訂好枱，豈料晚上就得悉她失蹤。她稱最初以為蔡被綁票，但一直未有收到索款來電，至前日獲警方通知「去救人」，尚以為有一絲希望，惟最終屍首不全，哽咽道「個頭都仲未搵到」。她與譚家商討後，決定各出100萬元懸紅緝拿當時仍在逃的死者前夫，譚家冀低調，故由自己負責發文。

兄妹相稱 事主為前大伯打本開店

豹太透露，蔡的娘家在國內從事工程生意，蔡一直生活富裕，形容與現任丈夫「門當戶對」，至於前夫則是「退休警察之家」，相對屬基層。她稱蔡與前夫在10多歲時認識，在男方追求下結婚，後因性格不合分開，但女方仍照顧前夫一家，包括打本給前大伯開雞蛋仔店，「錢對佢（蔡）都唔係問題，明知蝕都打本畀佢」。翻查資料，蔡與前大伯共同持有兩間公司，分別為熊熊小食及粉紅佳人（集團）。

前大伯在社交網站經常發放與死者的合照，並以兄妹相稱，又發文稱曾在深水埗常福大廈開設「熊熊雞蛋仔」，現已結業。