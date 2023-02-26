前夫曾控詐騙被通緝 前家翁涉強姦辭警職

死者前家翁鄺球（65歲）為前警長，2001年加入警隊滿25年而獲頒警察長期服務獎章（加敘第一勳扣），至2005年駐守旺角警署刑事偵緝隊，同年被揭發涉嫌強姦一名於調查案件時認識的37歲女子，鄺被捕後自行辭職。翻查報道，當年47歲的鄺球以查案為由，多次與女事主聯絡，獲對方信任後，於中秋節登門造訪將她強姦，女事主向社工哭訴後報案，鄺球其後被捕，之後未見有報道提及他被檢控上庭。

前夫涉同志app騙500萬 棄保潛逃

除了由死者出資購買的涉事何文田加多利山物業由鄺球持有外，他亦曾於2020年以約218萬元向房委會購入葵涌居屋尚文苑一個單位，向匯豐銀行申請約207萬元按揭。

死者前夫鄺港智（Alex）於2014至2015年間，透過同志手機交友程式游說4人合資買賣黃金，訛稱高價轉售可圖利，騙取約500萬元後被捕，案件曾在觀塘法院提堂，據悉鄺港智其後棄保潛逃。據當年報道，鄺港智藉與受害人交往及親密接觸博取信任，再帶受害人往小型金行購買大量金飾，以代為轉售為由取走金飾逃去，亦有受害人被游說到財務公司借貸買金，因而欠下巨債。鄺港智於2015年曾被美國運通銀行入稟追討逾10萬元，2016年再被人入稟高等法院追討157.6萬元欠債。

前夫兄曾遭入稟追債

為死者私人司機的前夫兄長鄺港傑（Anthony）亦曾被入稟追債，先是2019年被花旗銀行入稟追討約23.9萬元，至去年5月，他與死者共同持有的熊熊小食有限公司（Bear Bear Snack Limited）及粉紅佳人（集團）有限公司（Pink Lady （Holdings） Limited），亦因合約問題被入稟追討約12.8萬元。

至於死者前家姑李瑞香（63歲）為退休人士。翻查資料，有同名女子曾向高等法院申請破產。