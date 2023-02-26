保7000萬豪宅 前家翁分屍主謀 前夫攜現款名表等船潛逃 東涌落網

將軍澳墳場水池尋頭顱殘肢 前夫3家人落案

死者28歲前夫鄺港智昨午在東涌發展碼頭等候「大飛」欲潛逃，被探員趕至制服拘捕，據悉警方在其身上檢獲50萬元現金及數隻百達翡麗（柏德菲臘）名表，價值400多萬元。他被押返紅磡警署後表示不適，昨傍晚被黑布蒙頭、腰纏鐵鏈押至伊利沙伯醫院。至於被捕的死者前家翁鄺球（65歲）、前家姑李瑞香（63歲）及前大伯鄺港傑（Anthony，31歲）則仍被扣查，當中鄺球及鄺港傑被控一項謀殺罪，李瑞香被控一項妨礙司法公正罪，案件明日在九龍城裁判法院提堂。探員昨晚押同前家姑到涉事加多利山豪宅單位蒐證，探員以電筒照射露台，並搜查屋內多處，逗留約兩小時後離開。

削大腿肉 村屋檢兩煲湯幾溢滿

昨凌晨3時許，警方從肢解現場大埔龍尾村村屋單位搬走懷疑藏有死者殘肢的雪櫃及其他證物。據了解，死者腰以下肢體全部置於雪櫃內，大腿肉被削去，小腿肉完整。另外，前晚10時許，鑑證科人員搬走兩大煲涉混有人體組織的湯，據悉該兩煲湯差一兩吋便溢滿，混有其他材料。探員將煲放在黑色膠袋再置於籃中，整煲交法醫檢驗。

事主購加多利山單位 前家翁持有不滿劈價賣

據了解，死者前家翁鄺球曾任警長，2005年查案時涉強姦女事主被捕，其後辭職。死者前夫鄺港智無業，一家近年主要依賴蔡天鳳接濟生活，另有投資。據了解，蔡早年與鄺港智離婚，與現任丈夫未有正式註冊，她2019年斥資7280萬購入加多利山一單位供前夫一家居住，由鄺球持有。最近一兩個月，蔡有意出售單位，並為前夫一家另覓住處，引起前夫一家不滿，雙方因此爭執，不排除蔡為疏遠前夫一家，劈價1000萬元出售單位，觸怒對方。蔡的生前好友表示，鄺球性格暴躁，曾揚言「（如果）你賣樓、唔安置我哋，我殺咗你」（見另稿）。

疑前夫車上揑事主 父兄分屍棄屍

據悉，鄺球為設計整個殺人分屍案的主腦，本月初租用分屍村屋單位，並與長子分屍及棄屍，妻子亦知情。上周二（21日），任職死者私人司機的鄺港傑接載蔡上車，當時車上只有兩人，原定往大埔接蔡的女兒放學，惟前夫鄺港智中途上車，在後座將蔡揑死或揑暈，再帶到村屋分屍，警方在車上發現血漬。警方在調查時，鄺港傑等人佯稱蔡自行前往其他目的地，各人態度「理直氣壯」、「有紋有路」，警方一度信以為真，相信眾人早已預計會被查問及如何混淆視聽。

死者頭顱及殘肢仍未尋回，警方昨出動潛水隊、警察搜查隊、高空搜查隊、機動部隊、警犬隊及無人機隊共100人，於中午時分抵達將軍澳華人永遠墳場，「水鬼隊」成員穿戴潛水裝備潛下墳場內3個供樹木灌溉的儲水池搜索，又帶同死者的鞋給警犬嗅，協助搜索，約5小時行動並無發現。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說，警方相信有被捕人於死者失蹤翌日駕車到墳場，懷疑有人將部分殘肢棄置該處。

鄰屋：平頭裝男子視察「似巡邏」 凌晨聞攪拌聲

大埔龍尾村涉案村屋隔籬單位女戶主表示，約個多星期前開始見到涉事中港車牌私家車停泊，一名約60歲、中等身材的「平頭裝」男子下車，「好似巡邏咁樣走嚟視察」，形容對方眼神惡、不友善，且具警覺性，不會與人打招呼，另亦曾見一名曲頭髮、約40至50歲女子。她稱曾於凌晨零時許聽到嘈吵聲，似是機械、攪拌及工具聲音，持續約半個小時，上周四仍有見過平頭裝男子一次。她說該村一直治安好，相鄰單位不時放租，對事件感驚慌，「梗係驚啦，自己隔籬嗰度」。

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