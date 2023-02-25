黑幫手遊聊天室招兵收數 5中學生被捕最小12歲

淋漆刑毁 酬金500起

警方表示，該收數集團成員先與青少年組隊連線打機，混熟後相約出外吃喝玩樂，隨後招攬他們加入三合會，並以「搵快錢」吸引他們參加收數。主腦收到追債事主清單後，會指示3名骨幹成員透過交友軟件轉交涉案青少年，行動前有後勤成員提供衣物及淋漆油工具，並有成員在場監督，指示青少年如何前往犯案地點及逃走，並於行動後拍攝照片，完成後另有成員以電子支付工具，將500至800元酬金付予犯案青少年。該集團有黑幫新義安背景，其中3名被捕人暫被控一項刑事毁壞罪。

警方於前日的「犁庭掃穴」行動中，在全港搗破3個百家樂賭檔、7個釣魚機賭檔、4個麻將賭檔、1個十三張賭檔、1個位於天水圍的私煙儲存倉及兩間賣淫場所。其中兩個破獲的百家樂賭場位於油麻地一間酒店的活動室及同區住宅，分別逾2000方呎，由一對有黑幫背景的夫婦於去年12月起經營。兩個賭場透過朋友介紹招攬客人，提供膳食及專車接送。主腦以茶葉公司為名租用酒店活動室，聲稱供客人品茶，實際供富有的中年客人賭錢，另一位於住宅的賭場則以較年輕及平民為對象。警方在兩賭場共拘捕79人（18至76歲），包括兩名主腦，另在主腦家中夾萬發現過百萬元犯罪得益及數簿。